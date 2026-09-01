Das Portfolio umfasst 83.400 Quadratmeter und ist im Rahmen eines Triple-Net-Lease an die Purmo Group vermietet, einen führenden europäischen Entwickler und Hersteller von Heizkörpern, Fübodenheizungssystemen und zugehörigen Komponenten Marktführender Mieter mit starkem Eigentümer: Die 1953 gegründete Purmo Group ist ein führender europäischer Anbieter nachhaltiger Raumklimalösungen, die Kunden dabei unterstützen, die Energieeffizienz von Gebäuden züverbessern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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