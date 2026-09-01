ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 41,50 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Jo Barnet-Lamb attestierte dem Essenslieferanten mit Blick auf das zweite Quartal starke fundamentale Daten. Die geschäftliche Dynamik sei ermutigend, der Fokus am Markt liege allerdings auf der Übernahme durch Uber, so der Experte am Freitag./rob/bek7ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2026 / 08:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000A2E4K43
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