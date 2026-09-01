Köln (ots) -ntv baut sein crossmediales Angebot weiter aus und setzt dabei auf eine seiner zentralen Programmstärken: hochwertige Dokumentationen. Mit "ntv Doku" startet am 1. September ein eigener SVoD-Channel bei Amazon Prime Video. Deutschlands führender Nachrichtensender bündelt damit seine etablierte Doku-Kompetenz in einem eigenständigen On-Demand-Angebot und stärkt die digitale Ausrichtung der Marke."ntv Doku" verbindet die journalistische Kompetenz und Aktualität von ntv mit einem breiten, redaktionell kuratierten Doku-Angebot. Im Mittelpunkt stehen das aktuelle Weltgeschehen und die großen Themen unserer Zeit. Unter dem Versprechen "Exklusiv. Vielfältig. Aktuell." reicht das Spektrum von aktuellem Weltgeschehen, Wissen und Geschichte, über Crime und Mystery bis hin zu Verbraucherthemen. Ausgewählte ntv-Dokupremieren sind bei "ntv Doku" bereits vor ihrer Ausstrahlung im linearen Programm verfügbar.David Whigham, Chefredakteur ntv: "Erstklassige Dokumentationen gehören neben aktuellen News und Wirtschaft zu den wichtigsten Angeboten von ntv. Mit 'ntv Doku' bauen wir unsere Doku-Kompetenz weiter aus und entwickeln ntv als crossmediale Marke konsequent weiter. Unser Ziel: verlässliche Informationen und hochwertige Inhalte dort anbieten, wo die Menschen sie nutzen möchten."Zum Start stehen bei "ntv Doku" mehr als 500 Programmstunden mit über 250 abrufbaren Dokumentationen bereit. Jährlich kommen rund 100 Stunden neue Inhalte hinzu, darunter mindestens 30 Deutschlandpremieren. Den Auftakt macht "11. September - Was vom Terror übrig blieb". Ergänzt wird das Angebot durch etablierte Reihen wie "Rätselhafte Phänomene", "Große Katastrophen" und "Anwälte der Toten" sowie weitere exklusive Highlights wie "Killing Michael Jackson - Tod eines Superstars" und "Privatjets - So fliegen die Superreichen".Pressekontakt:Marian KernRTL Deutschland GmbHManager Kommunikation Information & SportTelefon: +49 221 456-74106marian.kern@rtl.deMichelle WilboisManagerin Kommunikation/PR Information & Sport / Stv. Sprecherin ntv, GEO, CapitalT: +49 221 456-74105michelle.wilbois@rtl.deOriginal-Content von: ntv Nachrichtenfernsehen GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8180/6343612