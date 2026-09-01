BERLIN, Sept. 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- InfiMaker wird den K1 am 3. September erstmals internationalen Medien bei ShowStoppers @ IFA und vom 4. bis 8. September 2026 Besuchern auf der IFA Berlin präsentieren. Das Unternehmen wird den vollständigen Workflow der Desktop-CNC-Bearbeitung mit echter simultaner 5-Achs-Technologie demonstrieren - von der Projektvorbereitung in InfiStudio und der automatischen Ermittlung der Werkstückposition bis zur Bearbeitung eines fertigen Metallteils.

Während der Vorführungen wird der K1 speziell für die simultane 5-Achs-Bearbeitung ausgewählte Projekte bearbeiten und dabei Schnittstabilität sowie koordinierte Bewegungsabläufe demonstrieren. Besucher können InfiStudio selbst bedienen, den Bearbeitungs- und Fräsprozess aus nächster Nähe verfolgen und mit dem Engineering-Team ins Gespräch kommen.

Darüber hinaus präsentiert InfiMaker Roboterkomponenten, Zahnräder und Kunstwerke aus Edelstahl, Titan, Holz und Acryl. Die Präsentation zeigt, wie dasselbe System materialübergreifend - einschließlich Aluminium, Messing und technischen Kunststoffen - auf komplexen gekrümmten Oberflächen und bei mehrseitiger Geometrie funktioniert.

K1 vereint InfiStudio, automatische Antastung und Kalibrierung, Echtzeit-Bewegungssteuerung und RTCP in einem integrierten System. Alle fünf Achsen bleiben während des gesamten Bearbeitungsvorgangs koordiniert. Dadurch lassen sich mehrere Seiten eines Werkstücks in einer einzigen Aufspannung bearbeiten - ohne Wenden des Werkstücks, erneutes Einspannen oder wiederholte Kalibrierung.

Die Maschine bietet eine Wiederholgenauigkeit von 0,01 mm, eine 1.500-W-Spindel mit bis zu 20.000 U/min, einen automatischen Werkzeugwechsler mit sechs Plätzen sowie einen 120 × 120 × 120 mm großen Arbeitsbereich für die 5-Achs-Bearbeitung.

"Jedes Mal, wenn man ein Werkstück neu einspannt, entsteht zusätzlicher Aufwand und das Risiko von Ausrichtungsfehlern steigt", sagt Bowen Xie, Mitgründer und CEO von InfiMaker. "Das ist einer der Gründe, warum wir den K1 auf eine automatische Einrichtung und die Bearbeitung mehrerer Seiten ausgelegt haben. InfiStudio erstellt die Werkzeugbahnen, doch die Maschine muss gleichzeitig ausreichend stabil und leistungsfähig sein, um das Design tatsächlich umzusetzen. Wenn diese Komponenten nahtlos zusammenspielen, können sich Nutzer ganz auf ihre Arbeit konzentrieren."

"Bei unserer Launch-Veranstaltung sprachen die Besucher voller Begeisterung über persönliche Projekte, Prototypen und Geschäftsideen, die sie mit dem K1 umsetzen könnten", sagt LJ Xiang, Mitgründer und CTO von InfiMaker. "Das hat uns einmal mehr gezeigt, wie wichtig die Software ist. Die Hardware kann Materialien von Holz bis hin zu Stahl und Titanlegierungen bearbeiten. Gleichzeitig müssen wir aber die Software kontinuierlich weiterentwickeln, damit die Nutzer genau die Designs fertigen können, die sie sich vorstellen."

Die Kickstarter-Kampagne für den K1 erzielte innerhalb der ersten Stunde 500.000 US-Dollar und hat inzwischen die Marke von 4 Millionen US-Dollar überschritten. Unterstützt wird die Kampagne von mehr als 700 Förderern.

Nach der IFA Berlin wird InfiMaker die Vorbereitung der Serienproduktion und die breitere Markteinführung weiter vorantreiben. Die ersten Auslieferungen sind weiterhin innerhalb von drei Monaten nach Ende der Kickstarter-Kampagne geplant.

InfiMaker stellt in Halle 5.2, Stand H5.2-305 auf der Messe Berlin aus.

Über InfiMaker

InfiMaker wurde 2024 gegründet und ist ein Deep-Tech-Unternehmen, das integrierte CNC-Hardware, Bewegungssteuerungssysteme und CAM-Software entwickelt. Zum Team gehören Entwickler, Ingenieure und Forscher mit Erfahrung bei DJI und Fortune-500-Hardwareunternehmen. Ihre Expertise umfasst Präzisionstechnik, mechanische Konstruktion, Bewegungssteuerung und digitale Fertigung.

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