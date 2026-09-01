Nachdem Whatsapp-Nutzer:innen im Frühjahr über einen Fake-Webclient ausspioniert werden sollten, reagiert Meta jetzt mit dem Test einer neuen Sicherheitsfunktion. Künftig sollen Nutzer:innen eine entsprechende Warnung erhalten. Im Frühjahr 2026 hatte Meta eine Warnung an rund 200 Personen geschickt, die einen manipulierten Whatsapp-Client installiert hatten. Über diesen konnten sie sich zwar mit der Messaging-App verbinden. Ein mutmaßlich italienischer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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