Deanne Taylor fordert Forscher:innen dazu auf, der Gesundheit von Kindern Vorrang einzuräumen - und zwar bereits auf zellulärer Ebene. Im Jahr 2017 besuchte Deanne Taylor eine Präsentation an der University of Pennsylvania, die nur einen kurzen Fußweg von ihrem Büro entfernt liegt. Ein Forscher stellte dort den sogenannten Human Cell Atlas vor, ein ehrgeiziges Projekt, dessen Ziel es war, jede Zelle des menschlichen Körpers zu kartieren. Taylor war ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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