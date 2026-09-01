Mainz (ots) -Thea Dorn empfängt in einer neuen Ausgabe von "Das Literarische Quartett" die Schriftstellerin Jagoda Marinic, den Autor Philipp Tingler und den Literaturkritiker Adam Soboczynski. Gemeinsam debattieren sie über vier Neuerscheinungen. Im ZDF-Streaming-Portal ist "Das Literarische Quartett" ab Freitag, 4. September 2026, 10.00 Uhr, zu sehen, im ZDF am selben Tag um 23.30 Uhr."Das Literarische Quartett" diskutiert im Rang-Foyer des Berliner Ensembles über folgende Bücher:Rachel Cusk - "Das Leben der M"Alex Schulman - "Jetzt beginnt das Leben"Clemens J. Setz - "Mein Leben als Noiseband"Heinz Strunk - "Memories of Heidelberg"Das nächste "Literarische Quartett" wird am Freitag, 2. Oktober 2026, um 23.30 Uhr im ZDF ausgestrahlt.Die Sendung wird mit Untertiteln angeboten.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Britta Schröder und Maja Tripkovic per E-Mail unter schroeder.b@zdf.de, tripkovic.m@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/dasliterarischequartett) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Hier finden Sie "Das Literarische Quartett" im Streaming-Portal des ZDF (https://www.zdf.de/talk/das-literarische-quartett-160).- Die aktuelle Sendung wird auch als Podcast (https://www.deutschlandfunkkultur.de/das-literarische-quartett-102.html) bei Deutschlandfunk Kultur zur Verfügung stehen.- Hier finden Sie eine Presseinformation (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/das-literarische-quartett-2) zum "Literarischen Quartett"- Hier finden Sie die Sachbuchbestenliste (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/sachbuch-bestenliste) von ZDF, Deutschlandfunk Kultur und Die Zeit.- Anlässlich der diesjährigen Frankfurter Buchmesse lädt "Das Literarische Quartett" zu einer neuen Ausgabe des Zuschauerquartetts ein. Zur Bewerbung bis zum 10. September 2026 geht es hier (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/das-literarische-quartettlaedt-ein-zum-zuschauerquartett).Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6343619