Mitteilung der Robus Capital: 15 Jahre Kreditinvestor für den europäischen Mittelstand - Von einer Idee zu über 1 Mrd. Euro verwaltetem Vermögen- Investments in Fremdkapitalinstrumente von mehr als 400 Unternehmen getätigt und mehr als 100 Restrukturierungen begleitet - Auch künftig kein Wachstum um jeden Preis Robus Capital feiert sein 15-jähriges Bestehen. Seit der Gründung 2011 hat sich der spezialisierte europäische Credit-Manager zu einer Plattform mit mehr als 1 Mrd. Euro verwaltetem Vermögen entwickelt. Der Fokus liegt unverändert auf Anleihen und anderen Fremdkapitalinstrumenten europäischer Unternehmen mit Emissionsvolumen zwischen 100 und 300 Mio. EUR, meist ohne Rating. Ausgewählt werden sie über fundamentale Kreditanalyse und die konsequente Prüfung einzelner Kreditrisiken. Heute bündelt das Unternehmen diese Expertise in zwei Investmentbereichen: Performing Credit - Kredite an Unternehmen, die ihre Verbindlichkeiten planmäßig bedienen - sowie Turnaround und Distressed Debt, also Investments in Unternehmen in Sondersituationen. In den vergangenen 15 Jahren investierte das Unternehmen in Finanzinstrumente von mehr als 400 Unternehmen und begleitete mehr als 100 Restrukturierungen. Robus Capital hat seit Gründung zehn Fonds aufgelegt und über die Jahre mehr als 2 Mrd. Euro Kapital von Investoren aufgenommen. Teile dieses Kapitals wurde im Zuge abgeschlossener Investments und Fonds bereits an die Investoren zurückgeführt. Wachstum um jeden Preis ist ausdrücklich nicht das Ziel. Dr. Dieter Kaiser, Mitbegründer und Geschäftsführer von Robus Capital, sagt: "Große Private-Debt-Plattformen skalieren Kredit, wir selektieren ihn. Dieser Unterschied ist heute vielleicht noch wichtiger als vor 15 Jahren. Auch in einem gereiften Markt mit mehr Wettbewerb werden unsere Fonds nicht größer werden: Bei 250 Millionen Euro ist meistens Schluss, weil wir ...

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