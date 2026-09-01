Anzeige
Mehr »
Dienstag, 01.09.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Der nächste Milliardenmarkt? Dieser Small Cap positioniert sich jetzt mittendrin
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 909386 | ISIN: US9001487019 | Ticker-Symbol: GBKB
Frankfurt
01.09.26 | 08:02
2,240 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
TURKIYE GARANTI BANKASI AS ADR Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
TURKIYE GARANTI BANKASI AS ADR 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
2,2202,52014:19
Dow Jones News
01.09.2026 13:27 Uhr
229 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Turkiye Garanti Bankasi A.S.: Brokerage Houses Warrants Redemption Prices

DJ Turkiye Garanti Bankasi A.S.: Brokerage Houses Warrants Redemption Prices 

Turkiye Garanti Bankasi A.S. (TGBD) 
Turkiye Garanti Bankasi A.S.: Brokerage Houses Warrants Redemption Prices 
01-Sep-2026 / 11:51 GMT/BST 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TO: Investment Community 
FROM: Garanti BBVA / Investor Relations 
SUBJECT: Brokerage Houses Warrants Redemption Prices 
 
DATE: August 31, 2026 

The Redemption prices of the brokerage houses warrants issued by Türkiye Garanti Bankasi A.S. with a maturity date of 
Aug 31,2026 are given in the table below 

                              Underlying Warrant      Underlying Benchmark  Maturity 
Short Code  Long Code            ISIN     asset type type  Multiplier maturity settlement  Price 
                                             value 
 
 
UDGFL.V    USDC3108260047.00TGB0000001NA  TRWGRAN08XXX USDTRY   Call  1     48,2179        1,22 
 
UDGFM.V    USDC3108260048.00TGB0000001NA  TRWGRAN08XXX USDTRY   Call  1     48,2179        0,22 
 
UDGFN.V    USDC3108260049.00TGB0000001NA  TRWGRAN08XXX USDTRY   Call  1     48,2179        0,00 
 
UDGFO.V    USDC3108260050.00TGB0000001NA  TRWGRAN08XXX USDTRY   Call  1     48,2179        0,00 
 
UDGVF.V    USDP3108260047.00TGB0000001NA  TRWGRAN08XXX USDTRY   Put   1     48,2179        0,00 
 
UDGVG.V    USDP3108260048.00TGB0000001NA  TRWGRAN08XXX USDTRY   Put   1     48,2179        0,00 
 
UDGVH.V    USDP3108260049.00TGB0000001NA  TRWGRAN08XXX USDTRY   Put   1     48,2179        0,78 
 
UDGVI.V    USDP3108260050.00TGB0000001NA  TRWGRAN08XXX USDTRY   Put   1     48,2179        1,78 
 
EXGFF.V    EUUSXC3108260001.21TGB0000001NA TRWGRAN07XXX EURUSD   Call  1     1,1596        0,00 
 
EXGFG.V    EUUSXC3108260001.20TGB0000001NA TRWGRAN07XXX EURUSD   Call  1     1,1596        0,00 
 
EXGFH.V    EUUSXC3108260001.19TGB0000001NA TRWGRAN07XXX EURUSD   Call  1     1,1596        0,00 
 
EXGFI.V    EUUSXC3108260001.18TGB0000001NA TRWGRAN07XXX EURUSD   Call  1     1,1596        0,00 
 
EXGVG.V    EUUSXP3108260001.18TGB0000001NA TRWGRAN07XXX EURUSD   Put   1     1,1596        0,98 
 
EXGVH.V    EUUSXP3108260001.17TGB0000001NA TRWGRAN07XXX EURUSD   Put   1     1,1596        0,50 
 
EXGVI.V    EUUSXP3108260001.16TGB0000001NA TRWGRAN07XXX EURUSD   Put   1     1,1596        0,02 
 
EXGVJ.V    EUUSXP3108260001.15TGB0000001NA TRWGRAN07XXX EURUSD   Put   1     1,1596        0,00 
 
AXGCL.V    XAUSXC3108265250.00TGB00.0002NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Call  0,0002   4.433,85       0,00 
                              ALTIN 
 
 
AXGCM.V    XAUSXC3108265000.00TGB00.0002NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Call  0,0002   4.433,85       0,00 
                              ALTIN 
 
 
AXGCN.V    XAUSXC3108264750.00TGB00.0002NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Call  0,0002   4.433,85       0,00 
                              ALTIN 
 
 
AXGCO.V    XAUSXC3108264500.00TGB00.0002NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Call  0,0002   4.433,85       0,00 
                              ALTIN 
 
 
AXGCP.V    XAUSXC3108264250.00TGB00.0002NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Call  0,0002   4.433,85       1,77 
                              ALTIN 
 
 
AXGCR.V    XAUSXC3108264000.00TGB00.0002NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Call  0,0002   4.433,85       4,18 
                              ALTIN 
 
 
AXGSF.V    XAUSXP3108264750.00TGB00.0002NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Put   0,0002   4.433,85       3,05 
                              ALTIN 
 
 
AXGSG.V    XAUSXP3108264500.00TGB00.0002NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Put   0,0002   4.433,85       0,64 
                              ALTIN 
 
 
AXGSH.V    XAUSXP3108264250.00TGB00.0002NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Put   0,0002   4.433,85       0,00 
                              ALTIN 
 
 
AXGSI.V    XAUSXP3108264000.00TGB00.0002NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Put   0,0002   4.433,85       0,00 
                              ALTIN 
 
 
AXGSJ.V    XAUSXP3108263750.00TGB00.0002NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Put   0,0002   4.433,8500      0,00 
                              ALTIN 
 
 
AGGCS.V    AGUSDC3108260085.00TGB0000.02NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Call  0,02    66,3745        0,00 
                              GÜMÜS 
 
 
AGGCT.V    AGUSDC3108260080.00TGB0000.02NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Call  0,02    66,3745        0,00 
                              GÜMÜS 
 
 
AGGCU.V    AGUSDC3108260075.00TGB0000.02NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Call  0,02    66,3745        0,00 
                              GÜMÜS 
 
 
AGGCV.V    AGUSDC3108260070.00TGB0000.02NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Call  0,02    66,3745        0,00 
                              GÜMÜS 
 
 
AGGCY.V    AGUSDC3108260065.00TGB0000.02NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Call  0,02    66,3745        1,32 
                              GÜMÜS 
 
 
AGGCZ.V    AGUSDC3108260060.00TGB0000.02NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Call  0,02    66,3745        6,14 
                              GÜMÜS 
 
 
AGGDA.V    AGUSDC3108260055.00TGB0000.02NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Call  0,02    66,3745        10,96 
                              GÜMÜS 
 
 
AGGRZ.V    AGUSDP3108260075.00TGB0000.02NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Put   0,02    66,3745        8,31 
                              GÜMÜS 
 
 
AGGSA.V    AGUSDP3108260070.00TGB0000.02NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Put   0,02    66,3745        3,49 
                              GÜMÜS 
 
 
AGGSB.V    AGUSDP3108260065.00TGB0000.02NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Put   0,02    66,3745        0,00 
                              GÜMÜS 
 
 
AGGSC.V    AGUSDP3108260060.00TGB0000.02NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Put   0,02    66,3745        0,00 
                              GÜMÜS 
 
 
AGGSD.V    AGUSDP3108260055.00TGB0000.02NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Put   0,02    66,3745        0,00 
                              GÜMÜS

Payment related to the warrants will be made by Merkezi Kayit Kurulusu A.S. (MKK) on Sep 03,2026

*In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.

We declare that our above statements are in conformity with the principles included in the Board's Communiqué, Serial II Nr.15.1, that it exactly reflects the information we received; that the information complies with our records, books and documents; that we did our best to obtain the correct and complete information relative to this subject and that we are responsible for the declarations made in this regard.

Yours sincerely,

Garanti BBVA

Contact Garanti BBVA Investor Relations:

Tel: +90 212 318 2352

Fax: +90 212 216 5902

E-mail: investorrelations@garantibbva.com.tr

www.garantibbvainvestorrelations.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

View original content: EQS News

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ISIN:     US9001487019 
Category Code: MSCL 
TIDM:     TGBD 
LEI Code:   5493002XSS7K7RHN1V37 
Sequence No.: 441658 
EQS News ID:  2391788 
  
End of Announcement EQS News Service 
=------------------------------------------------------------------------------------

Image link: https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?application_id=2391788&application_name=news&site_id=dow_jones%7e%7e%7ebed8b539-0373-42bd-8d0e-f3efeec9bbed

(END) Dow Jones Newswires

September 01, 2026 06:51 ET (10:51 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die besonders stark vom explodierenden Energiehunger der KI profitieren könnten – und bei Anlegern bislang teilweise noch unter dem Radar laufen.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – und die nächsten Gewinner des KI-Booms entdecken!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.