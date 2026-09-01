DJ Turkiye Garanti Bankasi A.S.: Brokerage Houses Warrants Redemption Prices
Turkiye Garanti Bankasi A.S. (TGBD) Turkiye Garanti Bankasi A.S.: Brokerage Houses Warrants Redemption Prices 01-Sep-2026 / 11:51 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TO: Investment Community FROM: Garanti BBVA / Investor Relations SUBJECT: Brokerage Houses Warrants Redemption Prices DATE: August 31, 2026 The Redemption prices of the brokerage houses warrants issued by Türkiye Garanti Bankasi A.S. with a maturity date of Aug 31,2026 are given in the table below Underlying Warrant Underlying Benchmark Maturity Short Code Long Code ISIN asset type type Multiplier maturity settlement Price value UDGFL.V USDC3108260047.00TGB0000001NA TRWGRAN08XXX USDTRY Call 1 48,2179 1,22 UDGFM.V USDC3108260048.00TGB0000001NA TRWGRAN08XXX USDTRY Call 1 48,2179 0,22 UDGFN.V USDC3108260049.00TGB0000001NA TRWGRAN08XXX USDTRY Call 1 48,2179 0,00 UDGFO.V USDC3108260050.00TGB0000001NA TRWGRAN08XXX USDTRY Call 1 48,2179 0,00 UDGVF.V USDP3108260047.00TGB0000001NA TRWGRAN08XXX USDTRY Put 1 48,2179 0,00 UDGVG.V USDP3108260048.00TGB0000001NA TRWGRAN08XXX USDTRY Put 1 48,2179 0,00 UDGVH.V USDP3108260049.00TGB0000001NA TRWGRAN08XXX USDTRY Put 1 48,2179 0,78 UDGVI.V USDP3108260050.00TGB0000001NA TRWGRAN08XXX USDTRY Put 1 48,2179 1,78 EXGFF.V EUUSXC3108260001.21TGB0000001NA TRWGRAN07XXX EURUSD Call 1 1,1596 0,00 EXGFG.V EUUSXC3108260001.20TGB0000001NA TRWGRAN07XXX EURUSD Call 1 1,1596 0,00 EXGFH.V EUUSXC3108260001.19TGB0000001NA TRWGRAN07XXX EURUSD Call 1 1,1596 0,00 EXGFI.V EUUSXC3108260001.18TGB0000001NA TRWGRAN07XXX EURUSD Call 1 1,1596 0,00 EXGVG.V EUUSXP3108260001.18TGB0000001NA TRWGRAN07XXX EURUSD Put 1 1,1596 0,98 EXGVH.V EUUSXP3108260001.17TGB0000001NA TRWGRAN07XXX EURUSD Put 1 1,1596 0,50 EXGVI.V EUUSXP3108260001.16TGB0000001NA TRWGRAN07XXX EURUSD Put 1 1,1596 0,02 EXGVJ.V EUUSXP3108260001.15TGB0000001NA TRWGRAN07XXX EURUSD Put 1 1,1596 0,00 AXGCL.V XAUSXC3108265250.00TGB00.0002NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Call 0,0002 4.433,85 0,00 ALTIN AXGCM.V XAUSXC3108265000.00TGB00.0002NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Call 0,0002 4.433,85 0,00 ALTIN AXGCN.V XAUSXC3108264750.00TGB00.0002NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Call 0,0002 4.433,85 0,00 ALTIN AXGCO.V XAUSXC3108264500.00TGB00.0002NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Call 0,0002 4.433,85 0,00 ALTIN AXGCP.V XAUSXC3108264250.00TGB00.0002NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Call 0,0002 4.433,85 1,77 ALTIN AXGCR.V XAUSXC3108264000.00TGB00.0002NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Call 0,0002 4.433,85 4,18 ALTIN AXGSF.V XAUSXP3108264750.00TGB00.0002NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Put 0,0002 4.433,85 3,05 ALTIN AXGSG.V XAUSXP3108264500.00TGB00.0002NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Put 0,0002 4.433,85 0,64 ALTIN AXGSH.V XAUSXP3108264250.00TGB00.0002NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Put 0,0002 4.433,85 0,00 ALTIN AXGSI.V XAUSXP3108264000.00TGB00.0002NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Put 0,0002 4.433,85 0,00 ALTIN AXGSJ.V XAUSXP3108263750.00TGB00.0002NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Put 0,0002 4.433,8500 0,00 ALTIN AGGCS.V AGUSDC3108260085.00TGB0000.02NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Call 0,02 66,3745 0,00 GÜMÜS AGGCT.V AGUSDC3108260080.00TGB0000.02NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Call 0,02 66,3745 0,00 GÜMÜS AGGCU.V AGUSDC3108260075.00TGB0000.02NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Call 0,02 66,3745 0,00 GÜMÜS AGGCV.V AGUSDC3108260070.00TGB0000.02NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Call 0,02 66,3745 0,00 GÜMÜS AGGCY.V AGUSDC3108260065.00TGB0000.02NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Call 0,02 66,3745 1,32 GÜMÜS AGGCZ.V AGUSDC3108260060.00TGB0000.02NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Call 0,02 66,3745 6,14 GÜMÜS AGGDA.V AGUSDC3108260055.00TGB0000.02NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Call 0,02 66,3745 10,96 GÜMÜS AGGRZ.V AGUSDP3108260075.00TGB0000.02NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Put 0,02 66,3745 8,31 GÜMÜS AGGSA.V AGUSDP3108260070.00TGB0000.02NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Put 0,02 66,3745 3,49 GÜMÜS AGGSB.V AGUSDP3108260065.00TGB0000.02NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Put 0,02 66,3745 0,00 GÜMÜS AGGSC.V AGUSDP3108260060.00TGB0000.02NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Put 0,02 66,3745 0,00 GÜMÜS AGGSD.V AGUSDP3108260055.00TGB0000.02NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Put 0,02 66,3745 0,00 GÜMÜS
Payment related to the warrants will be made by Merkezi Kayit Kurulusu A.S. (MKK) on Sep 03,2026
*In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.
We declare that our above statements are in conformity with the principles included in the Board's Communiqué, Serial II Nr.15.1, that it exactly reflects the information we received; that the information complies with our records, books and documents; that we did our best to obtain the correct and complete information relative to this subject and that we are responsible for the declarations made in this regard.
Yours sincerely,
Garanti BBVA
Contact Garanti BBVA Investor Relations:
Tel: +90 212 318 2352
Fax: +90 212 216 5902
E-mail: investorrelations@garantibbva.com.tr
www.garantibbvainvestorrelations.com
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ISIN: US9001487019 Category Code: MSCL TIDM: TGBD LEI Code: 5493002XSS7K7RHN1V37 Sequence No.: 441658 EQS News ID: 2391788 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------
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