Die SAP-Aktie steht am Dienstag deutlich unter Druck. Hintergrund ist unter anderem der bislang langsame Rollout der geplanten KI-Agenten. Gleichzeitig hält SAP an seiner Cloud-Prognose fest. Für die Anleger ergibt sich damit ein gemischtes Bild.KI-Rollout sorgt für Fragezeichen Von den geplanten 200 KI-Agenten wurden bislang erst 17 ausgeliefert. Das sorgt am Markt für Zweifel, wie schnell SAP seine KI-Investitionen in zusätzliches Wachstum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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