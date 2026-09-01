Bad Neustadt a.d. Saale (ots) -Dr. Anja Baumann folgt auf Dr. Dagmar Stelz und bringt langjährige Erfahrung aus der somatischen und psychosomatischen Akutversorgung mit.Dr. Anja Baumann hat zum 01. September 2026 die chefärztliche Leitung des Akutbereichs der Psychosomatischen Klinik am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt übernommen. Die Fachärztin für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie sowie für Innere Medizin verantwortet damit die akutstationäre Versorgung im Klinikbereich I und bildet gemeinsam mit Chefarzt Guido Loy das chefärztliche Führungsteam der Psychosomatischen Klinik.Der Klinikbereich I umfasst rund 180 akutstationäre Betten. Guido Loy bleibt für den Klinikbereich II zuständig, zu dem rund 60 akutstationäre Betten sowie die Rehabilitationsklinik, die Tagesklinik und die Psychosomatische Institutsambulanz gehören.Dr. Dagmar Stelz leitete den Akutbereich seit 2013 und damit mehr als 13 Jahre. Die Fachärztin für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie sowie für Innere Medizin - Psychotherapie ist dem RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt bereits seit 1987 verbunden. Damals begann sie dort ihre Tätigkeit als Assistenzärztin. Nach Stationen außerhalb des Hauses kehrte sie 1994 als Oberärztin zurück. 2008 wurde sie Leitende Oberärztin, 2013 übernahm sie die chefärztliche Leitung. Seit 2022 war sie zudem Ärztliche Direktorin der Psychosomatischen Klinik.In ihrer Zeit als Chefärztin entwickelte Dr. Stelz den Akutbereich kontinuierlich weiter und prägte die fachliche Ausrichtung der Psychosomatischen Klinik maßgeblich mit. Auch am Aufbau der Psychosomatischen Institutsambulanz war sie wesentlich beteiligt. Zu ihren fachlichen Schwerpunkten zählen die psychosomatische Behandlung von Patientinnen und Patienten mit mehreren körperlichen Erkrankungen und gleichzeitig bestehenden psychischen Belastungen, die Versorgung älterer Menschen, die Psychotherapie junger Männer, Traumatherapie und die Behandlung von Essstörungen."Dr. Dagmar Stelz hat die Psychosomatische Klinik über viele Jahre mit großem persönlichem und fachlichem Engagement begleitet und weiterentwickelt. Dafür und für ihren langjährigen Einsatz für unsere Patientinnen und Patienten sowie unsere Mitarbeitenden danken wir ihr sehr herzlich", sagt Juliane Domke, Geschäftsführende Direktorin am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt. "Gleichzeitig freuen wir uns, mit Dr. Anja Baumann eine erfahrene Nachfolgerin für den Akutbereich gewonnen zu haben."Die berufliche Laufbahn von Dr. Anja Baumann verbindet die Innere Medizin mit der Psychosomatischen Medizin. Ihre internistische Weiterbildung absolvierte sie überwiegend am Klinikum Großhadern in München. Anschließend spezialisierte sie sich auf Psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Von 2014 bis 2025 war sie an der Hardtwaldklinik II in Bad Zwesten tätig - ab 2020 in der Funktion als Ärztliche Leiterin und Chefärztin der psychosomatischen Akutklinik. Zeitweise übernahm sie dort auch die kommissarische Leitung der Rehabilitationsabteilung. Zu ihren fachlichen Schwerpunkten gehören die Behandlung komplexer Traumafolgestörungen, das Zusammenspiel körperlicher und psychischer Erkrankungen, ADHS im Erwachsenenalter sowie Essstörungen.Für ihre neue Aufgabe hat Dr. Baumann bereits konkrete Ziele: "An der psychosomatischen Behandlung schätze ich besonders die enge Zusammenarbeit verschiedener Berufsgruppen und medizinischer Fachdisziplinen. Gerade bei komplexen Erkrankungen kommt es darauf an, unterschiedliche Perspektiven zusammenzuführen und auch tieferliegende psychische Zusammenhänge und unbewusste Prozesse zu verstehen", sagt Dr. Baumann. "Gemeinsam mit den Behandlungsteams möchte ich bewährte Konzepte fortführen, weiterentwickeln und zugleich neue Behandlungsschwerpunkte etablieren. Dabei möchte ich die Zusammenarbeit mit den somatischen Fachdisziplinen weiter intensivieren und spezialisierte ambulante Behandlungsmöglichkeiten ausbauen."Über die Psychosomatische Klinik Bad NeustadtSeit ihrer Gründung im Jahr 1975 als erste psychosomatische Fachklinik Bayerns hat sich die Psychosomatische Klinik Bad Neustadt zu einem überregional anerkannten Zentrum für die Behandlung psychischer und psychosomatischer Erkrankungen entwickelt. Mit bis zu 251 Akutbetten, 102 Rehabilitationsplätzen, bis zu 30 Tagesklinikplätzen und derzeit 10 Plätzen in der Psychosomatischen Institutsambulanz bietet die Klinik ein umfassendes Versorgungsangebot.Rund 170 Mitarbeitende betreuen jährlich etwa 2.800 Patientinnen und Patienten im stationären, teilstationären und rehabilitativen Bereich. Das Behandlungsspektrum umfasst psychosomatische Krankheitsbilder von Angst- und Essstörungen über Depressionen bis hin zu Schmerzstörungen und posttraumatischen Belastungsstörungen.Der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt, einer von fünf Standorten der RHÖN-KLINIKUM AG, steht für eine sektorenübergreifende medizinische Versorgung im ländlichen Raum. Auf einem Klinikgelände verzahnt der Campus ambulante und stationäre Angebote mit einer Vielzahl medizinischer Service- und Vorsorgeleistungen, die bisher räumlich getrennt waren: niedergelassene Fachärzte, Kliniken unterschiedlicher Fachdisziplinen wie Herzmedizin, orthopädischer Chirurgie oder auch Neurologie arbeiten Hand in Hand mit der Pflege und der Rehabilitation zusammen. Die digitale Vernetzung aller am Behandlungsprozess beteiligten Akteure - mit innovativen IT-Lösungen und Kommunikationssystemen - ist dabei unverzichtbar. www.campus-nes.dePressekontakt:RHÖN-KLINIKUM Campus Bad NeustadtKatrin Schmitt | UnternehmenskommunikationT. +49 9771 66-26100 | katrinmaria.schmitt@campus-nes.deOriginal-Content von: RHÖN-KLINIKUM AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109212/6343634