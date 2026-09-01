Team in Bengaluru bildet Auftakt zur internationalen Expansion von LUBIS angesichts der steigenden Nachfrage nach formaler Verifikation

KAISERSLAUTERN, Deutschland, Sept. 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- LUBIS EDA GmbH , die Chip-Design-Teams mit fundierten Services und bewährter Methodik für formale Verifikation dabei unterstützt, ein verlässliches RTL-Sign-off mit hoher Sicherheit zu erreichen, gab heute bekannt, seine Engineering-Organisation nach Indien auszuweiten, wo das Unternehmen derzeit sein erstes Team außerhalb Deutschlands aufbaut.

Dafür sucht LUBIS in Indien gezielt Fachkräfte für formale Verifikation sowie weitere Engineering-Profile. Das Land zählt weltweit zu den wichtigsten Talentmärkten für Halbleiterentwicklung, Electronic Design Automation (EDA) und Software. Mit dem Aufbau des Teams in Bengaluru startet LUBIS seine umfassendere internationale Expansion. Ziel ist es, die Engineering-Kapazitäten weltweit auszubauen und gleichzeitig über alle Standorte hinweg einheitliche technische Standards, Methoden und Qualitätsmaßstäbe sicherzustellen.

"LUBIS wurde von Anfang an mit der Überzeugung aufgebaut, dass exzellente formale Verifikation mehr erfordert als individuelle Expertise. Entscheidend sind auch die Strukturen, Methoden und die Engineering-Kultur, die es ermöglichen, dieses Know-how auf ein ganzes Team zu übertragen und nachhaltig zu skalieren", sagt Dr. Tobias Ludwig, CEO und Mitgründer von LUBIS. "Mit unserem internationalen Wachstum wollen wir ein globales LUBIS-Team schaffen. Wir arbeiten mit gemeinsamen Standards und einer einheitlichen Methodik eng zusammen, um auch die anspruchsvollsten Verifikationsherausforderungen unserer Kunden zu lösen."

LUBIS hat bereits sechs Ingenieure in Indien fest angestellt. Weitere 15 Kandidaten befinden sich derzeit im Auswahlprozess. In den kommenden zwei Jahren soll das Team in Indien auf mehr als 30 Ingenieure wachsen. Dafür setzt LUBIS sowohl auf die Gewinnung erfahrener Fachkräfte aus der Industrie als auch auf die Rekrutierung von Hochschulabsolventen. Erfahrene LUBIS-Ingenieure für formale Verifikation werden eng mit dem wachsenden Team in Indien zusammenarbeiten. Sie geben ihr Know-how weiter, begleiten die neuen Kollegen als Mentoren und stellen sicher, dass der LUBIS Proven Process - die unternehmenseigene Methodik für formale Verifikation - einheitlich angewendet wird.

Ingenieure, die Teil des wachsenden Teams werden möchten, finden aktuelle Stellenangebote unter https://lubis-eda.com/careers/.

Mit der wachsenden Nachfrage nach anspruchsvoller, verlässlicher und planbarer formaler Verifikation will LUBIS seine Engineering-Organisation auch künftig international weiter ausbauen und seine Präsenz in wichtigen Halbleitermärkten verstärken. Die Expansion nach Indien stärkt die Präsenz von LUBIS in der Region Asien-Pazifik. Gleichzeitig rückt das Unternehmen näher an Kunden und Partner heran und erweitert seinen Zugang zu hochspezialisiertem Know-how im Bereich der formalen Verifikation. Auch mit dem weiteren Wachstum bleibt LUBIS seinem Anspruch an einheitliche Qualität und Zuverlässigkeit treu. Diese Standards prägen die Arbeit des Unternehmens seit mehr als 325 erfolgreich abgeschlossenen Sign-off-Projekten für SoCs, ASICs und IPs.

LUBIS auf der DVCon India

Vertreter der deutschen und indischen LUBIS-Teams nehmen an der DVCon India teil, die vom 1. bis 3. September 2026 im Radisson Blu Hotel, Marathahalli, Bengaluru, stattfindet. CEO Tobias Ludwig hält am 1. September um 11:30 Uhr das Tutorial "From Craft to System: A Platform Approach to Structured and Automated Formal Verification".

Über LUBIS EDA GmbH

LUBIS EDA unterstützt Chip-Design-Teams dabei, RTL-Designs mit einem systematischen und skalierbaren Ansatz für formale Verifikation mit hoher Sicherheit zum Sign-off zu führen. Mit fundierten Services und bewährter Methodik hilft LUBIS Engineering-Teams, das Tapeout-Risiko zu senken, Zeitpläne verlässlicher zu planen und die Möglichkeiten formaler Verifikation über das Know-how einzelner Experten hinaus zu skalieren.

Der LUBIS Proven Process bündelt jahrelange Erfahrung in der formalen Verifikation in einer ausgereiften, unternehmenseigenen Methodik. Sie schafft mehr Struktur und einheitliche Abläufe auch in komplexen Verifikationsprogrammen. In mehr als 325 SoC-, ASIC- und IP-Sign-off-Projekten hat LUBIS mehr als 900 Designfehler entdeckt, die bei der Simulation übersehen wurden.

LUBIS hat seinen Hauptsitz im deutschen Kaiserslautern und betreut Kunden weltweit. Erfahren Sie mehr unter https://lubis-eda.com.

Ansprechpartner für Medien McKenzie Ross | LUBIS EDA | mckenzie.ross@lubis-eda.com