Deutschlands Wirtschaft wächst wieder, doch unter der Oberfläche verschärft sich ein Problem, das weit über die Konjunktur hinausgeht. Hohe Energiepreise, Chinas Aufstieg zum Industrie-Konkurrenten und schwache Produktivität treffen ausgerechnet die Säulen, auf denen Deutschlands Wohlstand jahrzehntelang beruhte. Europas größte Volkswirtschaft steht damit vor einer grundlegenden Frage: Kann sie ihr Wirtschaftsmodell schnell genug neu erfinden? Deutschland: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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