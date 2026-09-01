München (ots) -Laut aktueller ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise im vergangenen Monat haben sich sowohl Super E10 als auch Diesel deutlich verteuert. Für Super E10 war der August im Durchschnitt der bisher teuerste Monat seit Beginn der ADAC Auswertung. Ein Liter kostete im vergangenen Monat 2,145 Euro und damit fast fünf Cent mehr als noch im Juli. Für Diesel fiel der Anstieg im August mit knapp 13 Cent noch deutlicher aus. Für einen Liter mussten Dieselfahrer im August im Durchschnitt 2,223 Euro bezahlen.Teuerster Tanktag im August war für beide Kraftstoffsorten der 23.8. mit 2,188 Euro je Liter Super E10 und 2,283 Euro je Liter Diesel. Am günstigsten war das Tanken für beide Kraftstoffsorten am 9.8.: Super E10 kostete 2,095 Euro je Liter, Diesel 2,162 Euro je Liter.Nach Ansicht des ADAC lassen sich die aktuell hohen Kraftstoffpreise nicht allein mit der Entwicklung des Rohölpreises erklären. So lag der Preis für ein Barrel Brent im April zeitweise deutlich über 100 US-Dollar. Dennoch war Super E10 damals im Monatsmittel spürbar günstiger als im August. Zwar beeinflussen neben dem Rohölpreis auch weitere Faktoren wie Raffinerie- und Vertriebskosten sowie steuerliche Belastungen die Kraftstoffpreise. Der aktuelle Preisabstand zum Niveau früherer Monate ist aus Sicht des ADAC nicht ohne Weiteres nachvollziehbar.Unterstützung bei der Suche nach preiswerten Tankstellen bietet die Spritpreis-App "ADAC Drive": Hier lassen sich rund um die Uhr die aktuellen Preise an den mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland vergleichen.Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es unter www.adac.de/tankenPressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/6343657