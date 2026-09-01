EQS-News: OSCPS Motion Sensing Inc. / Schlagwort(e): Sonstiges/Produkteinführung

OSCP kündigt ArduPilot-Unterstützung für seine gesamte MK2 IMU-Produktfamilie an



01.09.2026 / 13:50 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Für jedes Modell der MK2-Familie steht nun ein ArduPilot-Treiber unter docs.oscp.com zum Download bereit. Das Unternehmen trifft sich diese Woche auf der Commercial UAV Expo in Las Vegas mit Herstellern von Drohnen. LAS VEGAS, 1. September 2026 /PRNewswire/ -- OSCPS Motion Sensing Inc., firmierend als OSCP, gab heute bekannt, dass seine gesamte MK2-Produktfamilie von Trägheitsmesseinheiten nun ArduPilot unterstützt. Der OSCP-ArduPilot-Treiber steht unter docs.oscp.com zum Download bereit, zusammen mit einer Dokumentation zur Integration, einem C SDK und Python-Beispielen. Bei unbemannten Luftfahrzeugen ist die Ausfallart überall dieselbe: Die Plattform fliegt weiter, bis die Satellitenortung ausfällt. GNSS-Störungen und -Interferenzen reichen mittlerweile weit über die erklärten Konfliktgebiete hinaus, und bei Einsätzen außerhalb der Sichtlinie hat niemand mehr den Überblick über das Flugzeug. Was die Abweichung in diesen Minuten begrenzt, ist die Qualität des Gyroskops. Der Treiber verbindet jedes Gerät der MK2-Familie über Standard-RS-422 oder CAN-FD mit einem ArduPilot-System. Entwickler können mit dem MK2M2 beginnen, einem MEMS-Bauteil mit den Abmessungen 40 × 40 × 25 Millimeter, einem Gewicht von 75 Gramm und einer Leistungsaufnahme von 1,2 Watt, und dann auf das photonische Modell MK2E2 umsteigen, um Leistung auf taktischem Niveau mit demselben Treiber und denselben Schnittstellen zu erzielen. Die photonische Variante ist für Flugzeugzellen von Bedeutung, da sie vibrationsunempfindlich ist: MEMS-Gyroskope reagieren empfindlich auf Beschleunigungen und weisen bei Vibrationen und anhaltender Beschleunigung zusätzliche Fehler auf, während die photonische Sensorik von OSCP ihre Vorspannungsstabilität beibehält. "Die Drohnenhersteller haben sich schon vor langer Zeit für ArduPilot entschieden, und sie hatten Recht", sagte Kazem Zandi, Gründer und CEO von OSCP. "Wir verlangen von niemandem, dass er seinen Autopiloten umstellt. Wir verleihen dem Autopiloten, dem sie bereits vertrauen, ein besseres Bewegungsgefühl." In einem veröffentlichten Testflug über 21 Minuten ohne Satellitenortung, bei dem die Navigation auf der Grundlage des Gyroskops und einer ungefilterten Geschwindigkeitsmessung mit 1 Hertz erfolgte, wies die photonische IMU von OSCP eine Abweichung von 5,7 Metern vom Referenzwert auf, während eine MEMS-Einheit unter identischen Hilfsbedingungen eine Abweichung von 20,5 Metern aufwies. OSCP-Sensoren werden in Montreal entwickelt und hergestellt und unterliegen nicht den ITAR-Bestimmungen. Die Vertriebsleitung des Unternehmens ist vom 1. bis zum 3. September auf der Commercial UAV Expo vertreten. Um einen Termin zu vereinbaren, wenden Sie sich bitte an sales@oscp.com oder. Weitere Informationen finden Sie unter oscp.com . INFORMATIONEN ZU OSCP OSCPS Motion Sensing Inc., firmierend unter dem Namen OSCP, entwickelt und fertigt photonische Gyroskope und Trägheitsmesseinheiten. Das 2015 gegründete Unternehmen mit Sitz in Montreal, Québec, entwickelt Trägheitssensoren, die bei für MEMS typischen Abmessungen, Gewicht, Stromverbrauch und Kosten eine Genauigkeit der taktischen Güteklasse bieten und für die Navigation unter Bedingungen ausgelegt sind, in denen GNSS gestört, beeinträchtigt oder nicht verfügbar ist. Die Kunden des Unternehmens sind in den Bereichen Raumfahrt, Verteidigung, Schifffahrt und Unterwassertechnik, Schienenverkehr, Robotik sowie autonome Bodensysteme tätig. OSCP-Produkte werden in Kanada hergestellt und unterliegen nicht den ITAR-Bestimmungen. Medienkontakt: info@oscp.com , +1 (438) 383-6727 View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/oscp-kundigt-ardupilot-unterstutzung-fur-seine-gesamte-mk2-imu-produktfamilie-an-302864343.html



01.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News