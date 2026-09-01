JOHANNESBURG, 1. September 2026 / IRW-Press / Sibanye-Stillwater (JSE: SSW und NYSE: SBSW) - https://www.commodity-tv.com/play/sibanye-stillwater-focus-on-maximizing-margins-and-operational-efficiency/ - freut sich, die Betriebsergebnisse und den konsolidierten Zwischenabschluss für das am 30. Juni 2026 endende Halbjahr (1. Halbjahr 2026) bekannt zu geben.

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN FÜR DIE SECHS MONATE BIS ZUM 30. JUNI 2026 (1. Halbjahr 2026) IM VERGLEICH ZUM 30. JUNI 2025 (1. Halbjahr 2025) (IM VERGLEICH ZUM VORJAHR)

Im ersten Halbjahr 2026 erzielte der Konzern auf Basis von Nachlaufindikatoren seine beste Sicherheitsbilanz. Tragischerweise kam es nach einem unfallfreien ersten Quartal 2026 zu einem tödlichen Unfall in den südafrikanischen PGM-Betrieben des Konzerns sowie zu einem weiteren tödlichen Unfall in den südafrikanischen Goldbetrieben. Wir trauern um drei Kollegen, die bei diesen Unfällen ums Leben gekommen sind

Hervorragende finanzielle Leistung mit einem Rekordumsatz von 90 Mrd. R (5,5 Mrd. US$), was einem Anstieg von 64 % entspricht, und einem bereinigten EBITDA von 31,8 Mrd. R (1,9 Mrd. US$), was einem Anstieg von 111 % entspricht, gestützt durch eine stabile operative Leistung und stärkere Rohstoffpreise

Deutliche Steigerung der Rentabilität mit einem Gewinn von 18,8 Mrd. R (1,1 Mrd. US$)

Rekord-Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit von 19,6 Mrd. R (1,2 Mrd. US$), wobei 45 % des bereinigten EBITDA in einen nominellen freien Cashflow von 14,5 Mrd. R (881 Mio. US$) umgewandelt wurden

Hohe operative Margen im südafrikanischen Portfolio, wobei die All-in-Sustaining-Cost-Margen (AISC) für PGM und Gold in Südafrika bei 44 % bzw. 32 % lagen

Eine disziplinierte Kapitalallokation führte zu einem Rückgang der Bruttoverschuldung um 20 % gegenüber dem Vorjahr auf 32,1 Mrd. R (1,99 Mrd. US$) und um 18 % gegenüber dem zweiten Halbjahr 2025, während sich die Nettoverschuldung halbierte und sich das Verhältnis von Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA auf 0,18x verbesserte

Die starke Cash-Generierung ermöglichte die Festsetzung einer Zwischendividende in Höhe von 5,7 Mrd. R (352 Mio. US$), was 201 südafrikanischen Cent pro Aktie (49,73 US-Cent pro ADR) entspricht und am oberen Ende der Bandbreite der Dividendenpolitik liegt; dies entspricht einer Rendite von 6,6 % 10auf Basis der letzten 12 Monate und einer impliziten annualisierten Rendite von 8 % 10auf Basis der Zwischendividende

Investitionen in renditestarke, organische Wachstumsvorhaben für Burnstone (Zuwachs von >130.000 Unzen Gold pro Jahr) und Mt Lyell (Zuwachs von ~26.000 Tonnen Kupfer pro Jahr) wurden bestätigt; hinzu kommen die vier bereits in der Umsetzung befindlichen PGM-Brownfield-Projekte in Südafrika sowie Keliber, wo der Betrieb mit einer Fördermenge von 217.500 Tonnen Erz hochgefahren wird

WICHTIGE KENNZAHLEN - KONZERN

US-Dollar Südafrikanischer Rand Sechs Monate bis Sechs Monate bis Juni 2025 Dez. 2025 Juni 2026 WICHTIGE KENNZAHLEN Juni 2026 Dez. 2025 Juni 2025 GRUPPE (194) (94) 1.082 Mio. US-Dollar Ergebnis je Aktie Rm 17.745 (1.580) (3.591) 292 94 1.036 Mio. US-Dollar Ergebnis vor Steuern Rm 17.002 1.540 5.372 818 1.297 1.941 Mio. US-Dollar Bereinigtes EBITDA1 Rm 31.843 22.727 15.073 (211) (53) 1.147 Mio. US-Dollar Periodenergebnis Rm 18.807 (833) (3.906) 18,39 17,38 16,41 R/US$ Durchschn. Wechselkurs auf Tagesschlusskurs Basis dtäglichen Schlusskurses

WICHTIGSTE FINANZERGEBNISSE

US-Dollar Südafrikanischer Rand Sechs Monate bis zum Sechs Monate bis zum Juni 2025 Dez. 2025 Juni 2026 WICHTIGE KENNZAHLEN Juni 2026 Dez. 2025 Juni 2025 GRUPPE 2.978 4.275 5.483 Umsatz (in Millionen) 89.977 74.910 54.767 (7) (3) 38 Unverwässertes Ergebnis je Aktie (Cent) 627 (56) (127) 10 3 37 Ergebnis je Aktie (Cent) 601 54 190

WICHTIGE KENNZAHLEN NACH REGION

US-Dollar Südafrikanischer Rand Sechs Monate bis zum Sechs Monate bis zum Juni 2025 Dez. 2025 Juni 2026 WICHTIGE KENNZAHLEN Juni 2026 Dez. 2025 Juni 2025 GESCHÄFTSTÄTIGKEIT IN SÜDAFRIKA (SA) PGM-Betriebe in SA 804.252 920.526 789.647 oz 4E-PGM-Produktion2,3 kg 24.561 28.632 25.015 1.429 2.009 2.681 US$/4Eoz Durchschnittspreis des Warenkorbs R/4Eoz 43.996 34.914 26.283 260 673 1.170 US$m Bereinigtes EBITDA1 Rm 19.207 11.904 4.778 1.299 1.407 1.600 US$/4Eoz Gesamtkosten pro Unze1,4 R/4Eoz 26.252 24.457 23.892 Goldbetriebe in Südafrika 300.191 332.149 293.665 oz Goldproduktion kg 9.134 10.331 9.337 3.049 3.706 4.597 US$/Unze Durchschnittlicher Goldpreis R/kg 2.425.219 2.070.774 1.802.580 260 440 549 Mio. US$ Bereinigtes EBITDA1 Rm 8.995 7.696 4.809 2.430 2.589 3.105 US$/Unze Gesamtkosten pro Unze1,4 R/kg 1.638.089 1.446.794 1.436.817 INTERNATIONALE BETRIEBE US-PGM-Untertagebetriebe 141.124 142.945 137.930 oz 2E-PGM-Produktion2,5 kg 4.290 4.446 4.389 985 1.380 1.672 US$/2Eoz Durchschnittspreis des Warenkorbs R/2 Eoz 27.438 23.978 18.114 151 98 66 US$m Bereinigtes EBITDA1 Rm 1.086 1.669 2.775 1.207 1.198 1.347 US$/2Eoz Gesamtkosten1,4,6 R/2 Eoz 22.105 20.819 22.200 Recyclingmaßnahmen 7 147 81 164 US$m Bereinigtes EBITDA1 Rm 2.683 1.371 2.707 Lithiumprojekt Keliber (6) (7) (15) US$m Dollar Bereinigtes EBITDA1 Rm (250) (113) (112) Century-Zink-Aufbereitungsanlage 51 49 45 ktZn Zinkproduktion zur Auszahlung8 ktZn 45 49 51 2.626 2.812 3.294 US$/tZn Durchschnittlicher Preis für Zinkkonzentratäquivalent9 R/tZn 54.047 48.878 48.294 36 52 55 US$m Bereinigtes EBITDA1 Rm 900 925 657 1.762 2.094 2.162 US$/tZn Gesamtkosten pro Unze1,4 R/tZn 35.477 36.399 32.411

Der Konzern weist das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) auf der Grundlage der in den Kreditverträgen enthaltenen Formel aus, um die Anforderungen der Kreditauflagen zu erfüllen. Der Konzern weist außerdem die Gesamtbetriebskosten (AISC) aus, um einen Vergleich mit ähnlichen Kennzahlen der Bergbauindustrie zu ermöglichen. Weitere Informationen zu diesen von Sibanye-Stillwater dargestellten Kennzahlen finden Sie unter #962". Das bereinigte EBITDA ist möglicherweise nicht mit gleichnamigen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Das bereinigte EBITDA und die AISC sind keine Leistungskennzahlen gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards und sollten zusätzlich zu anderen Kennzahlen zur finanziellen Leistung und Liquidität betrachtet werden und nicht als Ersatz dafür dienen. Eine Überleitung des Gewinns/(Verlusts) vor Lizenzgebühren und Steuern zum bereinigten EBITDA finden Sie in Anmerkung 19 des verkürzten Konzernabschlusses. Der bereinigte EBITDA-Betrag in Mio. US-Dollar für das am 31. Dezember 2025 endende Halbjahr wird berechnet, indem der bereinigte EBITDA-Betrag in Mio. US-Dollar für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr um den bereinigten EBITDA-Betrag in Mio. US-Dollar für das am 30. Juni 2025 endende Halbjahr verringert wird. Die Produktion von Platingruppenmetallen (PGM) in den südafrikanischen Betrieben besteht hauptsächlich aus Platin, Palladium, Rhodium und Gold, die als 4E (3PGM+Au) bezeichnet und im Konzentrator gemessen werden, während die Produktion in den US-amerikanischen Untertagebetrieben hauptsächlich aus Platin und Palladium besteht, die als 2E (2PGM) bezeichnet werden Die PGM-Produktion in Südafrika schließt die Produktion aus, die mit dem Kauf von Konzentrat (PoC) von Dritten verbunden ist. Eine Überleitung der Produktion und des PoC von Dritten finden Sie unter "Überleitung der Betriebskosten ohne PoC von Dritten für den gesamten PGM-Betrieb in Südafrika und Marikana - Sechs Monate" Die Definition der Gesamtbetriebskosten (All-in Sustaining Cost, AISC) finden Sie unter "Wesentliche Merkmale und Kostenbenchmarks - Sechs Monate". Die Gesamtbetriebskosten für PGM in Südafrika schließen die Produktion und die Kosten im Zusammenhang mit PoC von Dritten aus. Die Untertageproduktion der US-PGM-Betriebe wird in metrische Tonnen und Kilogramm umgerechnet, und die Finanzergebnisse werden in südafrikanische Rand (Rand) umgerechnet In den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2025 verbuchten die US-PGM-Betriebe 2.466 Millionen Rand (139 Millionen US-Dollar), die sich auf die gemäß Section 45X gewährten Produktionsgutschriften für fortschrittliche Fertigung (Advance Manufacturing Production Credits) beziehen, die für die Geschäftsjahre 2023 und 2024 gelten und als Verringerung der Bergbaukosten ausgewiesen werden. Die "All-in Sustaining Costs" der US-PGM-Betriebe für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2025 wurden angepasst, um die gemäß Section 45X gewährten Produktionsgutschriften für die Geschäftsjahre 2023 und 2024 auszuschließen. Das Recycling umfasst die Recyclingstandorte Reldan in Pennsylvania (PA), Metallix in North Carolina (NC) und Montana. Die Übernahme des Standorts in North Carolina wurde am 4. September 2025 abgeschlossen. Der Sechsmonatszeitraum zum 31. Dezember 2025 umfasst ausschließlich die Ergebnisse des Standorts in North Carolina seit dessen Übernahme Die abrechnungspflichtige Zinkproduktion ist die abrechnungspflichtige Menge an produziertem Zinkmetall nach Abzug der Schmelzgehaltabzüge. Der durchschnittliche äquivalente Zinkkonzentratpreis ist der gesamte, zum erwarteten Verkaufspreis erfasste Zinkumsatz ohne die Fair-Value-Anpassungen, geteilt durch den absetzbaren Zinkabsatz Basierend auf dem Schlusskurs von 50,28 R am 28. August 2026. Die Dividendenrendite von 6,6 % für die letzten 12 Monate wird anhand der kombinierten Dividenden in Höhe von 332 SA-Cent pro Stammaktie berechnet, bestehend aus der Zwischendividende für das erste Halbjahr 2026 in Höhe von 201 SA-Cent und der Schlussdividende für das Geschäftsjahr 2025 in Höhe von 131 SA-Cent. Die implizite Rendite von 8,0 % ergibt sich aus der Annualisierung der Zwischendividende für das erste Halbjahr 2026 in Höhe von 201 SA-Cent pro Stammaktie und demselben Referenzaktienkurs.

ÜBERBLICK ÜBER DIE ERGEBNISSE FÜR DIE AM 30. JUNI 2026 ENDENDE HALBJAHRESPERIODE

Im Januar 2026 haben wir eine überarbeitete Konzernstrategie vorgestellt, die den Schwerpunkt auf unsere geschäftlichen Grundlagen legt. Diese Strategie sieht eine Fokussierung auf die Optimierung der Rentabilität vor, was in Verbindung mit einer disziplinierten Kapitalallokation Flexibilität schaffen würde, um ein wertsteigerndes Wachstum auf lange Sicht zu erzielen. Im Berichtszeitraum haben wir die Rentabilität durch unsere strategischen Prioritäten weiter vorangetrieben, darunter die Steigerung der operativen Margen durch hervorragende Leistung, die Verbesserung der Kosteneffizienz durch Vereinfachung unseres Betriebsmodells, die Steigerung der Kapitalrendite durch Vereinfachung unseres Portfolios sowie die Verbesserung der Cash-Conversion.

Eine solide operative Leistung im ersten Halbjahr 2026 in Verbindung mit starken Rohstoffpreisen hat zu erheblichen Gewinnen und Cashflow geführt. Dies hat nicht nur den Wert und das Ertragspotenzial unseres einzigartigen Portfolios unter Beweis gestellt, sondern es dem Unternehmen auch ermöglicht, unser kurzfristiges strategisches Ziel - die Stärkung der Geschäftsgrundlagen - wesentlich voranzutreiben.

Der Konzern erzielte einen Rekordumsatz von 90 Mrd. R (5,5 Mrd. US$), einen Anstieg des bereinigten EBITDA um 111 % auf 31,8 Mrd. R (1,9 Mrd. US$), einen Rekord-Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit von 19,6 Mrd. R (1,2 Mrd. US$) und einen Nettogewinn von 18,8 Mrd. R (1,1 Mrd. US$), im Vergleich zu einem Nettoverlust von 3,9 Mrd. R (211 Mio. US$) im ersten Halbjahr 2025. Die Qualität dieses Ergebnisses spiegelt sich in der Umwandlung von 45 % des bereinigten EBITDA in einen fiktiven freien Cashflow von 14,5 Mrd. R (881 Mio. US$) wider.

Die gestärkte Finanzlage ermöglichte es dem Konzern, seine Prioritäten bei der Kapitalallokation umzusetzen. Dazu gehören die Ausschüttung einer Zwischendividende in Höhe von 5,7 Mrd. R (352 Mio. US$) sowie die Stärkung der Bilanz, wobei die Bruttoverschuldung um 20 % auf 32,1 Mrd. R (1,99 Mrd. US$) zurückging und sich die Nettoverschuldung gegenüber dem Vor um mehr als die Hälfte auf 9,7 Mrd. R (593 Mio. US$) verringerte, wodurch das Verhältnis von Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA auf 0,18x sank, sowie die Fortsetzung der Investitionen in wertsteigerndes organisches Wachstum über Rohstoffzyklen hinweg.

SICHERE PRODUKTION

Sicherheit bleibt unsere oberste Priorität und die Grundlage für herausragende Leistung. Der Konzern erzielte im ersten Halbjahr die bisher besten Werte bei der Gesamt-Häufigkeitsrate meldepflichtiger Unfälle (TRIFR) und der Häufigkeitsrate schwerer Unfälle (SIFR), die sich beide um 8 % verbesserten, während die Zahl der Unfälle mit hohem Risikopotenzial um 31 % zurückging, was eine echte Risikominderung in unseren Betrieben widerspiegelt.

Diese Verbesserungen wurden jedoch durch den tragischen Tod von Khanyile Magwebelele in unserem Schacht Marikana K3 sowie von Thekololo Nkoe und Xolisa Mtshutshwana in unserem Schacht Kloof Masimthembe überschattet - zwei separate Vorfälle im zweiten Quartal 2026, nachdem das erste Quartal ohne Todesfälle verlaufen war. Wir sprechen ihren Familien, Freunden und Kollegen unser tiefstes Beileid aus.

Die anhaltende Unfallfreiheit ohne Todesfälle in den meisten unserer Betriebe belegt unsere Fähigkeit, tödliche Unfälle und schwere Verletzungen zu vermeiden, und dies konzernweit konsequent zu erreichen, bleibt unsere höchste Priorität. Um dies zu erreichen, legen wir den Schwerpunkt auf sichtbare Sicherheitsführung, die disziplinierte Überprüfung und Anwendung kritischer Kontrollmaßnahmen, befähigte Teams, effektive Managementabläufe und die nachhaltige Umsetzung der gewonnenen Erkenntnisse in allen Betrieben.

BETRIEBLICHE LEISTUNG

Die PGM-Betriebe in Südafrika erzielten weiterhin eine konstante Produktion von 831.307 4Eoz (einschließlich des Zukaufs von Konzentrat von Dritten), was einem Rückgang von 1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, der hauptsächlich auf eine geringere Produktion im Tagebau und eine geringere zurechenbare Produktion aus Mimosa zurückzuführen ist. Die stabile Produktionsleistung in Verbindung mit einem disziplinierten Kostenmanagement und deutlich höheren Preisen für den 4E-PGM-Korb (ein Anstieg um 67 %) führte zu starken Erträgen und einer soliden Cash-Generierung für den Konzern. Die PGM-Betriebe in Südafrika erzielten eine branchenweit wettbewerbsfähige AISC-Marge von 44 %, während das bereinigte EBITDA um 302 % auf 19,2 Mrd. R (1,2 Mrd. US$) stieg und ein nomineller freier Cashflow von 10,4 Mrd. R (631 Mio. US$) generiert wurde.

Die Produktion in den südafrikanischen Goldbetrieben ging um 2 % auf 9.134 kg (293.665 Unzen) zurück, was mit einem Rückgang der Untertageproduktion um 9 % einherging, der in erster Linie auf die Umstrukturierung der Kloof-Betriebe im zweiten Halbjahr 2025 zurückzuführen war. Dies wurde durch einen Anstieg der Tagebauproduktion um 13 % ausgeglichen, der den Übergang zu einem flacheren, margenstärkeren und langlebigeren Portfolio widerspiegelt. Höhere Absatzmengen von 9.588 kg (308.261 Unzen) in Verbindung mit einem Anstieg des durchschnittlichen Goldpreises um 35 % führten dazu, dass die südafrikanischen Goldbetriebe ein bereinigtes EBITDA von 9,0 Mrd. R (549 Mio. US-Dollar) und einen nominellen freien Cashflow von 4,0 Mrd. R (241 Mio. US-Dollar) erzielten. Trotz des Kostendrucks - der AISC stieg um 14 % auf 1,64 Mio. R/kg (3.105 US$/oz) aufgrund inflationsbedingter Kostensteigerungen, höherer Lizenzgebühren im Zusammenhang mit der gestiegenen Rentabilität, höherer Pumpkosten in Driefontein und höherer Kosten für den Zukauf von Zuschlagstoffen von Dritten (aufgrund höherer Goldpreise) in Cooke - erzielten die südafrikanischen Goldbetriebe eine robuste AISC-Marge von 32 %. Das günstige Goldpreisumfeld bietet die Gelegenheit, die potenzielle wirtschaftliche Förderung zusätzlicher Reserven in Kloof über das Jahr 2026 hinaus zu bewerten, unter anderem durch den Einsatz von Hedging-Mechanismen zu angemessenen Preisen.

Die US-PGM-Betriebe trieben ihre Mechanisierungsstrategie im ersten Halbjahr 2026 weiter voran. Die Produktion ging um 2 % zurück, was in erster Linie auf niedrigere Gehalte in East Boulder zurückzuführen war, während die AISC um 12 % stiegen, da die geplanten Investitionen, Erschließungsmaßnahmen und laufenden Investitionsausgaben zur Unterstützung des Übergangs zur vollständigen Mechanisierung zunahmen. Trotz dieser kurzfristigen Investitionen blieb der AISC mit 1.347 US-Dollar/2Eoz (22.105 Rand/2Eoz) unter dem unteren Ende der Jahresprognose, was eine AISC-Marge von 12 % ermöglichte. Ein Anstieg des durchschnittlichen 2E-PGM-Korbpreises um 70 %, stärkere Erlöse aus Nebenprodukten sowie Gutschriften gemäß Section 45X trugen zusätzlich zur Rentabilität bei. Die Mechanisierungsstrategie zur Senkung der AISC auf etwa 1.000 US-Dollar/2Eoz bis Ende 2028 schritt im Berichtszeitraum voran, wobei Fortschritte bei der Entwicklung kritischer Bergwerksbereiche und bei der erfolgreichen Erprobung mechanisierter Verankerungsgeräte erzielt wurden. Darüber hinaus wurden die Gespräche mit den Gewerkschaften und den Mitarbeitern fortgesetzt, um einen Tarifvertrag abzuschließen, der den erforderlichen Übergang zur Mechanisierung und die damit verbundenen Änderungen an einem teambasierten Anreizsystem unterstützt.

Der Recycling-Bereich erzielte im ersten Halbjahr 2026 eine herausragende Leistung: Eine Ausweitung des Betriebsumfangs, eine erfolgreiche Integration und die Optimierung der Beschickung führten zu höheren Volumina, einer Margenausweitung und einer starken Cash-Generierung durch die integrierte Recycling-Plattform. Das bereinigte EBITDA stieg um 11 % auf 164 Mio. US-Dollar (2,7 Mrd. Rand), und ohne Berücksichtigung der Auswirkungen von Section-45X-Gutschriften verbesserte sich die EBITDA-Marge von 5 % im ersten Halbjahr 2025 auf 13 %. Bereinigt um die S45X-Gutschriften in beiden Zeiträumen stieg das zugrunde liegende bereinigte EBITDA im Jahresvergleich um 536 % auf 137 Mio. US-Dollar (2,2 Mrd. Rand). Diese Entwicklung spiegelt die Übernahme und erfolgreiche Integration des Standorts in North Carolina, die deutlich höhere Produktion in Pennsylvania, operative und kommerzielle Synergien im gesamten Recycling-Geschäft, günstige Edelmetallpreise sowie die Optimierung margenstärkerer Rohstoffströme wider. Die verbesserte Leistung wurde zudem durch ein diszipliniertes Working-Capital-Management gestützt, wobei die Menge der recycelten und verkauften Edelmetallunzen um 142 % auf 2,8 Millionen Edelmetallunzen stieg. Die Menge der recycelten und verkauften Goldäquivalentunzen belief sich im ersten Halbjahr 2026 auf 244 koz (erstes Halbjahr 2025: 165 koz). Das Recyclinggeschäft leistet einen strategischen Beitrag zum Konzernergebnis und zur Cash-Generierung und bietet gleichzeitig durch eine skalierbare, kapitalarme Verarbeitungsplattform ein diversifiziertes Engagement im Edelmetallbereich.

Der Betrieb in Century blieb profitabel und generierte weiterhin Cashflow, während sich der derzeitige Betrieb zur Nachaufbereitung von Abraum dem Ende seiner Lebensdauer nähert. Der Betrieb verzeichnete einen Anstieg des bereinigten EBITDA um 54 % auf 55 Mio. US-Dollar (900 Mio. Rand), wobei höhere Zinkkonzentratpreise und niedrigere Aufbereitungsgebühren den Produktionsrückgang ausglichen, da die betriebliche Flexibilität gegen Ende der aktuellen Lebensdauer der Mine abnahm. Die AISC stiegen um 23 % auf 2.162 US-Dollar/tZn (35.477 Rand/tZn) aufgrund geringerer Produktionsmengen und inflationsbedingter Kostendruck.

Das Keliber-Lithiumprojekt erreichte im ersten Halbjahr 2026 wichtige Meilensteine, als es von der Bauphase in Richtung Inbetriebnahme und Betriebsbereitschaft voranschritt. Der Abbau in der Syväjärvi-Mine wurde aufgenommen, wobei 217,5 kt Erz gefördert und eine strategische Halde von 185,5 kt angelegt wurden. Die Heißinbetriebnahme der Aufbereitungsanlage begann im April 2026, wobei kontinuierliche Betriebsläufe von bis zu 142 Stunden eine erfolgreiche Durchsatzleistung belegten. Der aktuelle Schwerpunkt liegt auf der Optimierung des Spodumenkonzentratgehalts und der Erzielung einer stabilen, gleichbleibenden Konzentratproduktion. Das Projekt bleibt im Rahmen der genehmigten Kapitalprognose, wobei sich die kumulierten Bauausgaben zum 30. Juni 2026 auf 719 Mio. € beliefen. Als Reaktion auf die Volatilität des Lithiummarktes legt der stufenweise Inbetriebnahmeansatz den Schwerpunkt auf eine stabile Leistung im Bergbau und in der Aufbereitungsanlage vor der Inbetriebnahme der Raffinerie, wodurch das integrierte Hochfahrrisiko verringert und die Kapitalflexibilität gewahrt wird.

DISZIPLINIERTE KAPITALZUWEISUNG UND ORGANISCHES WACHSTUM FÜR NACHHALTIGKEIT

Unser Nachhaltigkeitsansatz geht über reine Umwelt- und Sozialleistungen hinaus. Er beginnt mit der Aufrechterhaltung eines sicheren, wettbewerbsfähigen und finanziell widerstandsfähigen Unternehmens, gestützt durch operative Exzellenz und disziplinierte Investitionen in langlebige, hochwertige Vermögenswerte. Dies stärkt unsere Fähigkeit, Ressourcen verantwortungsvoll zu verwalten, Renditen und wirtschaftlichen Wert zu erzielen sowie dauerhaften gemeinsamen Wert für unsere Aktionäre, Mitarbeiter, Gemeinden und alle anderen Stakeholder zu schaffen.

Die rekordhohe Cash-Generierung hat die Bilanz erheblich gestärkt und die finanzielle Flexibilität erweitert. Die Bruttoverschuldung sank im Jahresvergleich um 20 % und gegenüber dem 31. Dezember 2025 um 18 % auf 32,1 Mrd. R (2,0 Mrd. US$), während sich die Nettoverschuldung auf 9,7 Mrd. R (593 Mio. US$) mehr als halbierte, wodurch das Verhältnis von Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA auf 0,18x sank.

Der Konzern setzte die Erschließung des in den Projekten verborgenen Werts durch disziplinierte Investitionen in organisches Wachstum fort. Dabei stand vor allem das Brownfield-Projektportfolio von SA PGM im Vordergrund, das von bestehender Infrastruktur, nachgewiesenen Ressourcen und umfassendem Betriebs-Know-how profitiert - all dies reduziert das Umsetzungsrisiko und vermeidet Akquisitionsaufschläge. Die Brownfield-Projekte von SA PGM bieten einen möglichen Weg, um ein jährliches Produktionsprofil von etwa 1,5 Moz aufrechtzuerhalten, den Anteil an UG2-Erz zu erhöhen und einen größeren Beitrag des mechanisierten Bergbaus zu fördern.

Darüber hinaus freuen wir uns, dass der Vorstand kürzlich eine positive Investitionsentscheidung für Burnstone und Mt Lyell getroffen hat, was einen weiteren Schritt bei der Erschließung des unrealisierten Werts aus dem organischen Projektportfolio des Konzerns darstellt.

Burnstone unterstützt den Übergang des Goldportfolios in Südaustralien hin zu einer Produktion in flacheren Lagerstätten mit geringerem Risiko und längerer Lebensdauer. Das Projekt wird im stationären Betrieb voraussichtlich jährlich etwa 130.000 Unzen Gold produzieren und damit den künftigen Reservenersatz sowie die Nachhaltigkeit des Portfolios stärken.

Mt Lyell, das langlebige Kupfer-Gold-Projekt in der Nähe von Queenstown, Tasmanien, profitiert von einer umfangreichen bestehenden Infrastruktur und wird im stationären Betrieb voraussichtlich jährlich etwa 26 kt Kupfer, 16 koz Gold und 116 koz Silber produzieren, wobei die erste Produktion für Anfang 2029 angestrebt wird. Für das zweite Halbjahr 2026 sind Investitionsausgaben in Höhe von rund 4,1 Mio. US-Dollar (68 Mio. Rand) geplant, da das Projekt in die Umsetzungsphase übergeht.

Die Projekte im Portfolio der Gruppe werden weiterhin anhand von Rendite, Finanzierbarkeit, Reifegrad und strategischer Eignung bewertet und priorisiert, wobei ein Gleichgewicht zwischen Aktionärsrenditen und Bilanzstärke einerseits sowie Investitionen in die zukünftige Produktion und die Qualität des Portfolios andererseits angestrebt wird.

DIVIDENDENBESCHLUSS

Der Vorstand von Sibanye-Stillwater hat für das am 30. Juni 2026 endende Halbjahr eine Bardividende in Höhe von 201 südafrikanischen Cent pro Stammaktie (12,43 US-Cent* pro Aktie oder 49,73 US-Cent* pro ADR) bzw. rund 5.685 Millionen Rand (352 Millionen US-Dollar*) beschlossen und genehmigt (Zwischendividende).

Die festgesetzte Zwischendividende von 201 südafrikanischen Cent entspricht 35 % des normalisierten Gewinns für den Zeitraum bis Juni 2026. Weitere Einzelheiten zu Dividenden finden Sie in Anmerkung 11 des konsolidierten Zwischenabschlusses.

Die Zwischendividende unterliegt der Dividendenquellensteuer. Gemäß Absatz 7.23 der JSE-Notierungsvorschriften werden die folgenden zusätzlichen Informationen offengelegt:

Die Dividende wurde aus den Gewinnrücklagen beschlossen

Der lokale (südafrikanische) Quellensteuersatz für Dividenden beträgt 20 % (zwanzig Prozent)

Der Bruttobetrag der südafrikanischen Dividende beträgt 201,0000 SA-Cent pro Stammaktie für Aktionäre, die von der Dividendensteuer befreit sind

Der südafrikanische Netto-Dividendenbetrag beträgt 160,8000 SA-Cent (80 % von 201 SA-Cent) pro Stammaktie für Aktionäre, die der Dividendenquellensteuer unterliegen

Sibanye-Stillwater hat derzeit 2.830.567.264 Stammaktien im Umlauf

Die Einkommensteuer-Referenznummer von Sibanye-Stillwater lautet 9723 182 169

Aktionäre werden auf die folgenden Termine im Zusammenhang mit der Zwischendividende hingewiesen:

Zwischendividende: 201 südafrikanische Cent pro Aktie

Feststellungstermin: Dienstag, 1. September 2026

Letzter Handelstag mit Dividendenanspruch: Dienstag, 15. September 2026

Handelsbeginn ex Dividende: Mittwoch, 16. September 2026

Stichtag: Freitag, 18. September 2026

Dividendenzahlung: Montag, 21. September 2026

Bitte beachten Sie, dass Aktienzertifikate zwischen Mittwoch, dem 16. September 2026, und Freitag, dem 18. September 2026 (beide Tage inklusive) weder dematerialisiert noch rematerialisiert werden dürfen.

An die Inhaber von American Depositary Receipts (ADRs):

Jedes ADR entspricht 4 Stammaktien;

ADRs werden an der New York Stock Exchange (NYSE) ex Dividende gehandelt: Freitag, 18. September 2026;

Stichtag für ADRs: Freitag, 18. September 2026;

Ungefähres Datum der Währungsumrechnung: Montag, 21. September 2026;

Auszahlungstermin der Dividende für ADRs: Mittwoch, 6. Oktober 2026

Unter der Annahme eines Wechselkurses von 16,17 R/1 US$* entspricht die auf ein ADR zahlbare Dividende 39,78 US-Cent pro ADR, abzüglich der südafrikanischen Quellensteuer in Höhe von 20 %. Der tatsächliche Auszahlungsbetrag hängt jedoch vom Wechselkurs am Tag der Währungsumrechnung ab.

* Basierend auf einem Wechselkurs von 16,1687 R/US$ am 28. August 2026 gemäß Equity RT. Der tatsächliche Auszahlungsbetrag hängt jedoch vom Wechselkurs am Tag der Währungsumrechnung ab

Diese Kurzmitteilung liegt in der Verantwortung des Vorstands der Gesellschaft (Vorstand). Die offengelegten Informationen stellen lediglich eine Zusammenfassung dar und enthalten keine vollständigen oder umfassenden Details. Anlageentscheidungen von Anlegern und/oder Aktionären sollten auf der Grundlage einer Betrachtung der vollständigen Finanzergebnisse für das am 30. Juni 2026 endende Halbjahr (Ergebnisbroschüre) als Ganzes getroffen werden, und die Aktionäre werden aufgefordert, die Ergebnisbroschüre zu prüfen, die auf der Website des Unternehmens unter https://www.sibanyestillwater.com/news-investors/reports/quarterly/2026/ sowie über die JSE unter https://senspdf.jse.co.za/documents/2026/jse/isse/sswe/HY26Result.pdf.

Kontakt:

E-Mail: ir@sibanyestillwater.com

Website: www.sibanyestillwater.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch/

Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Die Informationen in diesem Bericht können zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "Safe-Harbor"-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen, darunter unter anderem solche, die sich auf die Finanzlage, Geschäftsstrategien, Geschäftsaussichten, Branchenprognosen, Produktions- und Betriebsprognosen von Sibanye Stillwater Limited (Sibanye-Stillwater oder die Gruppe) beziehen, Klima- und ESG-bezogene Ziele und Kennzahlen sowie die Pläne und Zielsetzungen des Managements für die zukünftige Geschäftstätigkeit, sind notwendigerweise Schätzungen, die die bestmögliche Einschätzung der Geschäftsleitung und der Vorstandsmitglieder von Sibanye-Stillwater widerspiegeln und mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten behaftet sind, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angedeuteten Ergebnissen abweichen. Folglich sollten diese zukunftsgerichteten Aussagen unter Berücksichtigung verschiedener wichtiger Faktoren betrachtet werden, einschließlich der in diesem Bericht dargelegten.

Alle in diesem Bericht enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen verwenden häufig Begriffe wie "wird", "würde", "erwarten", "prognostizieren", "potenziell", "kann", "könnte", "glauben", "anstreben", "voraussehen", "anstreben", "schätzen" und Begriffe mit ähnlicher Bedeutung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, da sie sich auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen und unter Berücksichtigung verschiedener wichtiger Faktoren, einschließlich der in diesem Haftungsausschluss dargelegten, betrachtet werden sollten. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf solche Aussagen zu verlassen.

Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Sibanye-Stillwater wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Schätzungen oder Prognosen abweichen, gehören unter anderem die zukünftige Finanzlage, Pläne, Strategien, Ziele, Investitionsausgaben, prognostizierten Kosten und erwarteten Kosteneinsparungen, Finanzierungspläne, die Verschuldungssituation und die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, den Verschuldungsgrad zu reduzieren; die wirtschaftlichen, geschäftlichen, politischen und sozialen Rahmenbedingungen in Südafrika, Simbabwe, den Vereinigten Staaten, Europa und anderen Ländern; die Pläne und Ziele des Managements für die künftige Geschäftstätigkeit; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, die Vorteile etwaiger Streaming-Vereinbarungen oder Pipeline-Finanzierungen zu nutzen; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, Kredit- und sonstige Auflagen sowie Beschränkungen einzuhalten, sowie Schwierigkeiten bei der Beschaffung zusätzlicher Finanzmittel oder der Refinanzierung; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, seine Anleihen zu bedienen; Änderungen der Annahmen, die der Schätzung der Mineralressourcen und Mineralreserven von Sibanye-Stillwater zugrunde liegen; ein möglicher Ausfall einer Abraumlagerstätte; die Fähigkeit, erwartete Effizienzsteigerungen und sonstige Kosteneinsparungen im Zusammenhang mit vergangenen, laufenden und zukünftigen Akquisitionen (einschließlich Metallix) sowie in bestehenden Betrieben zu erzielen und diese erfolgreich zu integrieren; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, laufende oder zukünftige Akquisitionen abzuschließen; der Erfolg der Geschäftsstrategie sowie der Explorations- und Erschließungsaktivitäten von Sibanye-Stillwater, einschließlich aller vorgeschlagenen, erwarteten oder geplanten Expansionen in den Bereich der Batteriemetalle oder angrenzende Sektoren sowie Schätzungen oder Erwartungen hinsichtlich des Unternehmenswerts; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, die Anforderungen zu erfüllen, wonach das Unternehmen so zu wirtschaften hat, dass den betroffenen Gemeinden fortschreitende Vorteile entstehen; Veränderungen des Marktpreises für Gold, Silber, Platinmetalle (PGMs), Batteriemetalle (z. B. Nickel, Lithium, Kupfer und Zink) sowie der Kosten für Strom, Erdölkraftstoffe und Öl neben anderen Rohstoffen und Versorgungsanforderungen; das Auftreten von Gefahren im Zusammenhang mit dem Untertage- und Tagebau; eine Herabstufung der Bonität Südafrikas; Anfechtungen des Eigentumsrechts an Grundstücken von Sibanye-Stillwater durch Anspruchsteller im Rahmen von Landrückgabegesetzen und anderen Rechtsvorschriften; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, seine Strategie umzusetzen, sowie etwaige Änderungen daran; der Ausgang rechtlicher Anfechtungen der Bergbau- oder sonstigen Landnutzungsrechte der Gruppe; das Auftreten von Arbeitskonflikten, Betriebsstörungen und Arbeitskampfmaßnahmen; die Verfügbarkeit, die Konditionen und der Einsatz von Kapital oder Krediten; Änderungen bei der Auferlegung von Branchenstandards, bei Regulierungskosten und relevanten staatlichen Vorschriften, insbesondere in den Bereichen Umwelt, Nachhaltigkeit, Steuern, Gesundheit und Sicherheit sowie neue Gesetze, die Wasser, Bergbau, Mineralrechte und Unternehmensbesitz betreffen, einschließlich etwaiger Auslegungen derselben, die Gegenstand von Streitigkeiten sein können; den Ausgang und die Folgen potenzieller oder anhängiger Rechtsstreitigkeiten oder behördlicher Verfahren, einschließlich solcher im Zusammenhang mit Umwelt-, Gesundheits- oder Sicherheitsfragen; die Nichteinhaltung ethischer Standards, einschließlich tatsächlicher oder mutmaßlicher Fälle von Betrug, Bestechung oder Korruption; die Auswirkungen des Klimawandels oder anderer extremer Wetterereignisse auf das Geschäft von Sibanye-Stillwater; die Konzentration aller Endveredelungsaktivitäten und eines großen Teils der PGM-Verkäufe von Sibanye-Stillwater aus der Minenproduktion in den Vereinigten Staaten auf ein einziges Unternehmen; die Feststellung einer wesentlichen Schwäche bei der Offenlegung und den internen Kontrollen der Finanzberichterstattung; die Auswirkungen der US-Steuerreformgesetze auf Sibanye-Stillwater und seine Tochtergesellschaften; die Auswirkungen der südafrikanischen Devisenkontrollvorschriften auf die finanzielle Flexibilität von Sibanye-Stillwater; die Geschäftstätigkeit in neuen Regionen und regulatorischen Umfeldern, in denen Sibanye-Stillwater bisher keine Erfahrung hat; Stromausfälle, Einschränkungen und Kostensteigerungen; Störungen und Engpässe in der Lieferkette sowie Preissteigerungen bei Produktionsfaktoren; die regionale Konzentration der Geschäftstätigkeiten von Sibanye-Stillwater; Wechselkursschwankungen, Währungsabwertungen, Inflation und andere makroökonomische geldpolitische Maßnahmen; das Auftreten vorübergehender Betriebsunterbrechungen oder vorsorglicher Aussetzungen des Betriebs in den Bergwerken aufgrund von Sicherheits- oder Umweltvorfällen (einschließlich Naturkatastrophen) sowie ungeplanter Wartungsarbeiten; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, in seinen weltweiten Betrieben Führungskräfte und Mitarbeiter mit ausreichenden technischen und/oder produktionsbezogenen Fähigkeiten einzustellen und zu binden, die zur Erreichung seiner Ziele bei der Personalgewinnung und -bindung erforderlich sind, sowie seine Fähigkeit, eine ausreichende Vertretung historisch benachteiligter Südafrikaner in seinen Führungspositionen zu erreichen oder die erforderliche Geschlechtervielfalt im Vorstand aufrechtzuerhalten; Ausfälle der Informationstechnologie, der Kommunikationssysteme und der Systeme von Sibanye-Stillwater, sich weiterentwickelnde Cyberbedrohungen für den Betrieb von Sibanye-Stillwater sowie die Auswirkungen von Cybersicherheitsvorfällen oder -verletzungen; die Angemessenheit des Versicherungsschutzes von Sibanye-Stillwater; soziale Unruhen, Krankheiten oder Naturkatastrophen bzw. von Menschen verursachte Katastrophen in den umliegenden Bergbaugemeinden, einschließlich informeller Siedlungen in der Nähe einiger der in Südafrika ansässigen Betriebe von Sibanye-Stillwater; sowie die Auswirkungen von ansteckenden Krankheiten, einschließlich globaler Pandemien.

Weitere Einzelheiten zu potenziellen Risiken und Ungewissheiten, die Sibanye-Stillwater betreffen, sind in den bei der Johannesburger Börse und der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingereichten Unterlagen von Sibanye-Stillwater beschrieben, darunter der Integrierte Bericht 2025 und der Jahresfinanzbericht für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr auf dem Formular 20-F, der am 24. April 2026 bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingereicht wurde (SEC-Aktenzeichen 333-234096).

Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Sibanye-Stillwater lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung oder Zusage ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren (sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist). Diese zukunftsgerichteten Aussagen wurden von den externen Wirtschaftsprüfern des Konzerns weder geprüft noch kommentiert.

NICHT-IFRS1-KENNZAHLEN

Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen können bestimmte Nicht-IFRS-Kennzahlen enthalten, darunter unter anderem das bereinigte EBITDA, den fiktiven freien Cashflow, AISC, AIC, die Nettoverschuldung/(Liquidität), das Verhältnis von Nettoverschuldung/(Liquidität) zum bereinigten EBITDA, das Headline-Ergebnis und das normalisierte Ergebnis. Diese Kennzahlen sind möglicherweise nicht mit gleichnamigen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar und stellen keine Maßstäbe für die finanzielle Leistung von Sibanye-Stillwater gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards dar. Diese Kennzahlen sollten nicht isoliert betrachtet oder als Ersatz für Leistungskennzahlen herangezogen werden, die gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards erstellt wurden. Sibanye-Stillwater stellt keine Überleitung der in diesem Bericht dargestellten prognostizierten Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen zur Verfügung, da dies ohne unverhältnismäßigen Aufwand nicht möglich ist. Die hier dargestellten prognostizierten Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen wurden von den externen Wirtschaftsprüfern des Konzerns weder geprüft noch kommentiert.

1 IFRS bezieht sich auf die vom International Accounting Standards Board (IASB) herausgegebenen International Financial Reporting Standards (IFRS-Rechnungslegungsstandards)

WEBSITES

Verweise in diesem Dokument auf Informationen auf Websites (und/oder in sozialen Medien) dienen lediglich als Orientierungshilfe; diese Informationen sind nicht Bestandteil dieses Berichts und werden nicht in diesen aufgenommen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85681Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85681&tr=1



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