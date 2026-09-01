TORONTO, ON, September 1, 2026 / IRW-Press / Metalite Resources Inc. (CSE: METL) (OTC: JNCCF) (FSE: D680) ("Metalite" oder das "Unternehmen") gibt erfreut bekannt, dass das Unternehmen einen Antrag auf eine neue Explorationslizenz eingereicht hat, die an sein bestehendes Projekt Arthurs Seat in New South Wales, Australien, angrenzt (die "Arthurs-Seat-Erweiterung"). Der Antrag für die Arthurs-Seat-Erweiterung (der "Antrag") wurde unter der Nummer ELA 7109 als vollständig angenommen und durchläuft derzeit das einschlägige regulatorische Verfahren der Regierung von New South Wales.

Die Arthurs-Seat-Erweiterung befindet sich unmittelbar östlich der bestehenden Silber-Antimon-Explorationslizenz EL9144 bei Arthurs Seat und wurde im Rahmen der laufenden Prüfung und Zusammenstellung historischer geologischer, geophysikalischer und explorationsbezogener Informationen durch Metalite identifiziert. Im Falle der Genehmigung würde die Arthurs-Seat-Erweiterung Metalites Position in dem geologischen und strukturellen Umfeld, das die bestehenden Silber-Antimon-Prospektionsgebiete bei Arthurs Seat beherbergt, wesentlich ausweiten und die Explorationsposition des Unternehmens weiter in Richtung eines historisch identifizierten, hoch priorisierten polymetallischen Zielkorridors erweitern.

Von besonderer Bedeutung ist, dass sich fünf Silber-Antimon-Prospektionsgebiete innerhalb des bestehenden Projekts Arthurs Seat in unmittelbarer Nähe einer etwa 181 Hektar großen, nord-süd-streichenden metasedimentären Gesteinsabfolge befinden. Die Arthurs-Seat-Erweiterung würde mehr als 1.000 Hektar der interpretierten Fortsetzung derselben metasedimentären Gesteinsabfolge umfassen und damit Metalites kartierte Abdeckung dieser aussichtsreichen Einheit von etwa 181 Hektar auf mehr als 1.180 Hektar erhöhen. Das vorgeschlagene Erweiterungsgebiet umfasst außerdem das historische Manganvorkommen 137 (das "137-Mn-Vorkommen") und erweitert die Position des Unternehmens in Richtung des unmittelbar östlich gelegenen historischen strukturellen B1-Zielkorridors.

Alex Storcheus, Geschäftsführender Vorsitzender von Metalite, erklärte: "Wir betrachten dies als eine strategische Erweiterung von Arthurs Seat und nicht lediglich als eine Vergrößerung der Fläche. Im Falle der Erteilung würde uns die Erweiterung ermöglichen, dieselbe geologische Gesteinsabfolge, die mit unseren bestehenden Silber-Antimon-Prospektionsgebieten in Verbindung steht, über eine wesentlich größere Fläche zu verfolgen. Zugleich könnten wir das historische Manganvorkommen in unser Explorationsmodell einbeziehen und unsere Position in Richtung einer Reihe hoch priorisierter struktureller Ziele ausdehnen, die von früheren Explorationsunternehmen identifiziert wurden. Die historischen Arbeiten beschreiben viele der geologischen Merkmale, nach denen wir bei Arthurs Seat suchen: tiefreichende Strukturen, jüngere querende Verwerfungen, Intrusionsaktivität und Bereiche, die als mögliche Alterationszonen interpretiert wurden. Unser Ziel besteht darin, diese Datensätze mit moderner geophysikalischer Datenverarbeitung, Geländekartierung und Geochemie zusammenzuführen, um festzustellen, ob das umfassendere Mineralsystem Arthurs Seat weitere Explorationsziele für Silber, Antimon, Gold und andere polymetallische Mineralisierungen beherbergt."

Geologische Begründung für die Arthurs-Seat-Erweiterung

Die Arthurs-Seat-Erweiterung befindet sich innerhalb des New-England-Orogens und ist Teil eines größeren Distrikts, der durch Intrusionsaktivität, mehrere Generationen regionaler Strukturen und vielfältige polymetallische Mineralisierung gekennzeichnet ist. Im derzeitigen Explorationsmodell von Metalite wird das Zusammenspiel von Mole Granite, Bundarra Plutonic Suite, aussichtsreichen metasedimentären Gesteinen, interpretierten Intrusionszentren und strukturell fokussierter hydrothermaler Aktivität als wichtiger Faktor bei der Generierung von Explorationszielen im gesamten Distrikt angesehen.

Historische Arbeiten auf der ehemaligen Explorationslizenz EL6825 "Severn River", die einen wesentlichen Teil des umliegenden Distrikts abdeckte, waren speziell auf die Exploration hochgradiger, silberreicher polymetallischer Lagerstätten ausgerichtet. Grundlage hierfür war die Nähe des Gebiets zum mineralisierenden System des Mole Granite. Historische Kartierungen beschrieben ferner eine offenbar auf Distriktebene ausgeprägte Metallzonierung, wobei zinn- und wolframreiche Mineralisierung näher am Mole Granite und silber-, kupfer-, blei- und zinkreiche Mineralisierung in größerer Entfernung auftrat.

Von besonderer Bedeutung für das Explorationsmodell von Metalite ist, dass die historische Strukturinterpretation frühe nord-süd-streichende Strukturen identifizierte, die als tiefreichende Überschiebungsstörungen interpretiert wurden und anschließend von jüngeren ENE- und WNW-streichenden Strukturen durchschnitten wurden. Der historischen Interpretation zufolge standen bekannte Mineralvorkommen im Distrikt in mehreren Fällen räumlich mit diesen Strukturkreuzungen oder mit bedeutenden jüngeren querenden Strukturen in Verbindung.

Erweiterung der aussichtsreichen metasedimentären Gesteinsabfolge

Das bestehende Projekt Arthurs Seat von Metalite weist fünf eigenständige Silber-Antimon-Prospektionsgebiete auf, die sich in unmittelbarer Nähe einer etwa 181 Hektar großen, nord-süd-streichenden metasedimentären Gesteinsabfolge befinden. Die Arthurs-Seat-Erweiterung würde im Gebiet Severn River mehr als 1.000 Hektar der interpretierten Fortsetzung dieser Gesteinsabfolge umfassen.

Das Unternehmen erachtet dies als bedeutsam, da dadurch die Möglichkeit geschaffen wird, den mit den bestehenden Prospektionsgebieten bei Arthurs Seat verbundenen geologischen und strukturellen Rahmen über eine wesentlich größere zusammenhängende Fläche zu untersuchen. Anstatt das vorgeschlagene Erweiterungsgebiet als eigenständiges Explorationsgebiet zu betrachten, beabsichtigt Metalite, dieses als Teil eines größeren geologischen Systems auf Distriktebene zu untersuchen, das sich vom bestehenden Lizenzgebiet nach Osten erstreckt.

Historische geologische und strukturelle Arbeiten in anderen Teilen des Distrikts deuten darauf hin, dass die Mineralisierung einer starken strukturellen Kontrolle unterliegen kann, insbesondere im Bereich von Kreuzungen zwischen frühen Nord-Süd-Strukturen und jüngeren querenden Strukturen. Metalite beabsichtigt, diesen historischen Rahmen mit verfügbaren Bachsedimentdaten, moderner geologischer Interpretation und neuen oberflächennahen Explorationsarbeiten zusammenzuführen, um Bereiche zu identifizieren, in denen günstige Lithologie, Struktur, Geochemie und geophysikalische Signaturen zusammentreffen.

Abbildung 1: Bestehendes Lizenzgebiet Arthurs Seat und vorgeschlagene Arthurs-Seat-Erweiterung mit regionaler Geologie, historischen Mineralvorkommen, Bohrungen und ausgewählten Prospektionsgebieten.

Historisches Manganvorkommen 137

Die vorgeschlagene Arthurs-Seat-Erweiterung umfasst auch das historische 137-Mn-Vorkommen. Ein Bericht des Geological Survey of New South Wales aus dem Jahr 1963 von D.W. Wynn mit dem Titel Manganese Deposit near Ashford beschrieb eine Manganoxidmineralisierung, die mit einem nord-süd-streichenden Jaspis-Quarz-Körper in Verbindung steht und an diesen angrenzt. Der Körper intrudiert karbonische Tonsteine[i].

Die historischen Arbeiten bestanden im Wesentlichen aus zwei flachen offenen Schürfen, die eine gemeldete Maximaltiefe von etwa 10 Fuß beziehungsweise 3 Metern erreichten. Die Mineralisierung wurde historisch hauptsächlich als Psilomelan mit etwas Pyrolusit beschrieben und trat an den Wänden sowie in Klüften und Brüchen in Verbindung mit dem Jaspis-Quarz-Körper auf. Aus dem größeren südlichen Schurf wurden Berichten zufolge etwa acht Tonnen Material gewonnen, das im historischen Bericht als hochgradiges Manganerz bezeichnet wurde.

Der Bericht aus dem Jahr 1963 kam letztlich zu dem Schluss, dass die damals bekannten begrenzten Aufschlüsse keine weiteren mit öffentlichen Mitteln finanzierten Prospektionsarbeiten rechtfertigten. Diese Schlussfolgerung beruhte auf den seinerzeit verfügbaren flachen Aufschlüssen, der begrenzten Oberflächenausprägung der Mineralisierung sowie den vor mehr als sechs Jahrzehnten geltenden Marktbedingungen und Produktspezifikationen. Metalite betrachtet das Vorkommen als historischen Explorationshinweis und nicht als definierte Lagerstätte oder Mineralressource. Vorbehaltlich der Genehmigung des Antrags beabsichtigt das Unternehmen, das Vorkommen mithilfe moderner geologischer, geochemischer und geophysikalischer Methoden zu untersuchen.

Mangan - Anwendungen und strategische Bedeutung

Mangan besitzt eine erhebliche strategische Bedeutung für moderne industrielle und energiewirtschaftliche Lieferketten. Aufgrund seiner schwefelbindenden, desoxidierenden und legierungsbildenden Eigenschaften ist es für die Eisen- und Stahlerzeugung unverzichtbar. Nach Schätzung des U.S. Geological Survey entfallen auf die Stahlerzeugung etwa 85 % bis 90 % des US-amerikanischen Manganbedarfs. Mangan wird außerdem in wiederaufladbaren Batterietechnologien eingesetzt, darunter Lithium-Ionen-Kathoden auf Nickel-Mangan-Kobalt-Basis ("NMC"). Nach Angaben der IEA ist NMC in den Vereinigten Staaten und Europa weiterhin die am häufigsten eingesetzte Batteriechemie. Mangan ist darüber hinaus derzeit auf der Liste kritischer Mineralien ("Critical Minerals List") der australischen Regierung aufgeführt. Diese Liste erfasst Mineralien, die für moderne Technologien, Volkswirtschaften und die nationale Sicherheit von Bedeutung und zugleich anfällig für Unterbrechungen der Lieferketten sind.

Historischer struktureller B1-Zielkorridor bei Pindari Dam

Ein Abschlussbericht von Silver Mines Limited vom Februar 2011 zur ehemaligen Explorationslizenz EL6825 "Severn River", der eine von Encom Technology durchgeführte geologische und strukturelle Interpretation einbezog, identifizierte durch die Integration regionaler magnetischer, radiometrischer und geologischer Daten sowie von ASTER-Satellitendaten insgesamt 16 Ziele für Folgearbeiten.

Von besonderer Relevanz für die Arthurs-Seat-Erweiterung ist die Gruppe der als B1-a bis B1-f bezeichneten Ziele, die zusammen als die "B1-Ziele" bezeichnet werden und sich unmittelbar östlich des vorgeschlagenen Erweiterungsgebiets befinden. Diesen Zielen wurde im westlichen Teil des historischen Zielgebiets EL6825 die höchste Priorität zugewiesen[ii].

Die historische Interpretation identifizierte entlang des B1-Korridors eine Reihe sich ergänzender Ziele, die mit Kreuzungen zwischen tiefreichenden Nord-Süd-Strukturen und jüngeren querenden Verwerfungen, interpretierten Intrusionskörpern sowie Zonen mit gedämpfter magnetischer Antwort in Verbindung stehen, die als mögliche Hinweise auf Alteration angesehen wurden. Der historische Bericht interpretierte diese strukturellen Konstellationen als potenzielle Aufstiegswege und Fokuspunkte für aufsteigende mineralisierende Fluide.

Die umfassendere historische Interpretation kam zu dem Schluss, dass zahlreiche Minen und Untertageabbaue im Distrikt einer starken strukturellen Kontrolle unterlagen und dass zahlreiche bekannte Mineralvorkommen offenbar mit Kreuzungen zwischen frühen Nord-Süd-Strukturen und jüngeren ENE- und WNW-streichenden Verwerfungen in Verbindung standen. Der Bericht empfahl Geländebegehungen, Gesteinssplitter- und Bodenprobenahmen, die Einbeziehung regionaler Geochemiedaten sowie eine weitere Verfeinerung der Strukturinterpretation als geeignete nächste Schritte zur Untersuchung dieser Ziele.

Bemerkenswert ist, dass Silver Mines berichtete, während des betreffenden Berichtszeitraums keine Feldarbeiten durchgeführt zu haben. Das Unternehmen erklärte außerdem, EL6825 infolge der globalen Finanzkrise und des damit verbundenen Rückgangs der Investitionen in die Mineralexploration aufgegeben zu haben, um seine Ressourcen stattdessen auf weiter fortgeschrittene Projekte zu konzentrieren. Die durch die Encom-Interpretation identifizierten historischen strukturellen Ziele wurden im Rahmen dieses Programms daher nicht systematisch im Gelände überprüft .

Ausbau von Metalites Explorationsstrategie auf Distriktebene

Die Arthurs-Seat-Erweiterung steht im Einklang mit Metalites übergeordneter Strategie, bedeutende Konzessionspositionen in aussichtsreichen mineralisierten Systemen aufzubauen und historische Explorationsdaten sowie geologische und geophysikalische Informationen zur Identifizierung hoch priorisierter Ziele zu nutzen. Auch bei seinem Vorzeige-Goldprojekt Launay in Québec, das Metalite weiter vorantreibt, hat das Unternehmen in vergleichbarer Weise eine Position auf Distriktebene entlang eines bedeutenden Strukturkorridors aufgebaut und integriert systematisch umfangreiche historische Datensätze, um die moderne Exploration zu lenken.

Bei Arthurs Seat würde die vorgeschlagene Erweiterung dieselbe Explorationsphilosophie auf ein anderes Mineralsystem übertragen: durch die Erweiterung von Metalites Abdeckung der aussichtsreichen metasedimentären Gesteinsabfolge, die mit den bestehenden Silber-Antimon-Prospektionsgebieten in Verbindung steht, die Einbeziehung des historischen 137-Mn-Vorkommens und die Ausdehnung der Position des Unternehmens in Richtung eines historisch identifizierten strukturellen Zielkorridors mit hoher Priorität. Zusammen bieten diese Merkmale Metalite einen wesentlich größeren geologischen Rahmen, innerhalb dessen das potenzielle Ausmaß und die Kontinuität des Mineralsystems Arthurs Seat beurteilt werden können.

Vorgeschlagenes Explorationsprogramm

Im Zusammenhang mit dem Antrag hat das Unternehmen ein stufenweises Explorationsarbeitsprogramm für die Arthurs-Seat-Erweiterung ausgearbeitet (das "Arbeitsprogramm"). Das Arbeitsprogramm soll das geologische Modell des Unternehmens schrittweise verfeinern und aussichtsreiche Gebiete durch die Integration historischer Informationen mit neu gewonnenen Felddaten priorisieren.

Die ersten Arbeiten werden voraussichtlich die Zusammenstellung und Neuinterpretation vorhandener geologischer Informationen, die Neuverarbeitung regionaler aeromagnetischer Daten, geologische und strukturelle Kartierungen, gezielte Gesteinssplitter- und geochemische Bodenprobenahmen sowie die Überprüfung historischer Vorkommen und vorrangiger struktureller Ziele im Gelände umfassen. Das Unternehmen beabsichtigt außerdem, im Rahmen dieser Arbeiten den geologischen Rahmen und die Mineralogie des 137-Mn-Vorkommens zu untersuchen.

Ziel des Arbeitsprogramms ist es, etwa zwei bis vier Ziele für eine mögliche Weiterentwicklung bis zur Bohrreife zu priorisieren. Sofern die Ergebnisse dies rechtfertigen, können die Ziele mit der höchsten Priorität zu detaillierten Untersuchungen auf Zielgebietsebene weiterentwickelt werden, einschließlich gezielter bodengestützter Geophysik und erster Reverse-Circulation- oder Diamantkernbohrungen. Dies steht unter dem Vorbehalt des Erhalts aller erforderlichen Genehmigungen für die jeweiligen Arbeiten und der Zustimmung der Grundeigentümer zum Grundstückszugang. Art, Zeitpunkt und Umfang künftiger Explorationsaktivitäten werden von den Explorationsergebnissen, den regulatorischen Anforderungen und der Genehmigung des Antrags abhängen.

Über Metalite Resources Inc.

Metalite Resources Inc. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Weiterentwicklung von Edelmetallprojekten konzentriert. Das Unternehmen hält eine 100%ige Beteiligung am Silber-Antimon-Projekt Arthurs Seat in New South Wales, Australien, sowie eine 100%ige Beteiligung am Goldprojekt Launay, einem Goldprojekt auf Distriktebene im Abitibi-Grünsteingürtel von Québec. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, durch die systematische Exploration und Weiterentwicklung von Mineralliegenschaften mit hohem Potenzial langfristigen Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Carey Galeschuk, P.Geo., einer "qualifizierten Person" gemäß NI 43-101, geprüft und genehmigt. Herr Galeschuk ist leitender Angestellter von Metalite und nicht unabhängig vom Unternehmen.

Kontaktinformationen

Metalite Resources Inc.

Chris Hazelton, CEO

(647) 660-8718

info@metaliteresources.com

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder die erwartete Geschäftsentwicklung des Unternehmens und beruhen auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Annahmen. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig an Begriffen wie "annehmen", "glauben", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "können", "werden", "könnten", "sollten" und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen.

Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen hinsichtlich des Antrags, einschließlich seiner möglichen Genehmigung und des Zeitpunkts der Genehmigung; der Interpretation des geologischen, strukturellen und mineralisierungsbezogenen Potenzials der Arthurs-Seat-Erweiterung durch das Unternehmen; der interpretierten Kontinuität und Prospektivität der metasedimentären Gesteinsabfolge zwischen dem bestehenden Lizenzgebiet des Unternehmens bei Arthurs Seat und der Arthurs-Seat-Erweiterung; der explorationsbezogenen Bedeutung und des Potenzials des historischen 137-Mn-Vorkommens und des historischen strukturellen B1-Zielkorridors; der Fähigkeit des Unternehmens, Explorationsziele für Silber, Antimon, Gold, Mangan und andere polymetallische Mineralisierungen zu identifizieren, zu präzisieren und zu priorisieren; des vorgeschlagenen Arbeitsprogramms sowie des Zeitpunkts, Umfangs und der Art künftiger Explorationsaktivitäten; der Zusammenstellung, Neuverarbeitung und Interpretation historischer geologischer, geochemischer und geophysikalischer Informationen; geologischer und struktureller Kartierungen, geochemischer Probenahmen und geophysikalischer Untersuchungen; der möglichen Weiterentwicklung ausgewählter Ziele bis zur Bohrreife; möglicher künftiger Reverse-Circulation- oder Diamantkernbohrungen; sowie der übergeordneten Strategie des Unternehmens, seine Mineralliegenschaften durch systematische, datengestützte Exploration voranzutreiben.

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#_ednref1 D.W. Wynn (1963), Manganese Deposit near Ashford, Geological Survey of New South Wales Report No. 32, pp. 10-11, and D. Menzies (2011)

#_ednref2 Final Report EL6825 "Severn River," Severn River Project - Inverell, NSW, Silver Mines Limited, February 2011



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