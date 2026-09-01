Nach einer monatelangen Aufwärtsbewegung und Kursen von über 50 € zeigen sich bei der Nordex-Aktie zuletzt deutliche Bremsspuren. Seit Anfang Mai befindet sich der MDAX-Titel in einer Konsolidierungsphase, die zuletzt sogar zum Bruch der 200-Tage-Linie geführt hat. Was belastet den Kurs und wie sollten sich Anleger nun verhalten? Starke Zahlen, aber politische Unsicherheit Fundamental liefert Nordex weiterhin überzeugende Argumente. Im zweiten Quartal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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