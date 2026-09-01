Die Siemens-Aktie hat Ende August bei 291,70 € einen neuen Rekordstand markiert, konnte das hohe Niveau allerdings nicht verteidigen. Zum Wochenstart setzt sich die Konsolidierung fort und der Kurs fällt auf aktuell 281,60 € zurück. Operativ läuft es beim Technologiekonzern gleichzeitig so gut wie selten zuvor. Charttechnisch könnte ein weiterer Rücklauf in Richtung 275 € deshalb eine interessante neue Chance eröffnen. Abspaltungsdebatte trifft auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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