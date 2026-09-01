

EQS-Media / 01.09.2026 / 14:10 CET/CEST





Tüyap hat bekannt gegeben, dass die MAKTEK Eurasia 2026 mit der Belegung aller 14 Hallen und einer Ausstellungsfläche von 120.000 Quadratmetern ihre volle Kapazität erreicht hat. Auch zahlreiche deutsche Hersteller werden als Aussteller vertreten sein. Insgesamt werden mehr als 1.000 Unternehmen, Marken und Vertreter zur internationalen Fachmesse in Istanbul erwartet. Istanbul, Türkiye - Die MAKTEK Eurasia 2026 ist bereits vor ihrer Eröffnung vollständig ausgebucht. Noch vor dem offiziellen Start sind sämtliche 14 Messehallen mit insgesamt 120.000 Quadratmetern im Tüyap Fair and Congress Center vollständig belegt. Die Nachfrage der Aussteller überstieg damit die verfügbare Ausstellungsfläche. Die Messe findet vom 28. September bis 3. Oktober 2026 statt. Es werden mehr als 1.000 Unternehmen, Marken und Vertreter aus über 30 Ländern erwartet, darunter auch zahlreiche deutsche Hersteller. Ilhan Ersözlü, General Manager von Tüyap Fairs Production Inc., betont: "Die vollständige Auslastung aller 14 Hallen verdeutlicht das hohe internationale Interesse an der MAKTEK Eurasia. Die Messe hat sich zu einem wichtigen Branchentreffpunkt für Fertigungstechnologien in der Türkei und der eurasischen Region entwickelt. Sie eröffnet Unternehmen zugleich neue Zugänge zu internationalen Märkten und präsentiert die türkische Ingenieurs- und Produktionskompetenz auf internationaler Ebene." Murat Akyüz, Vorsitzender des Werkzeugmaschinenverbands TIAD, sagt:

"Die MAKTEK Eurasia zählt zu den umfassendsten Plattformen für Werkzeugmaschinen und Produktionstechnologien in der Türkei und der Region. Sie bietet Unternehmen die Möglichkeit, neue Märkte zu erschließen, ihre Wettbewerbsfähigkeit auszubauen und ihre internationale Präsenz zu stärken. Damit nimmt die Messe eine wichtige Rolle als Plattform für die zukünftige Entwicklung der Branche ein." Osman Fatih Igrek, Vorsitzender des Verbands der türkischen Maschinenhersteller (MIB), erklärt:

"Technologie, Produktionskapazitäten und Zusammenarbeit sind entscheidend für ein nachhaltiges Wachstum im Maschinenbau. Die MAKTEK Eurasia schafft ein Umfeld, in dem diese Faktoren zusammenkommen und die Branche ihre heutigen Kompetenzen stärken und zugleich ihre Zukunft gestalten kann." Internationale Beteiligung erweitert das Angebot Die MAKTEK Eurasia 2026 wird von der Tüyap Fairs and Exhibitions Organization Inc. in Zusammenarbeit mit TIAD organisiert und von MIB sowie dem türkischen Handelsministerium unterstützt. Neben türkischen Ausstellern werden Unternehmen, Marken und Vertreter aus über 30 Ländern erwartet. Hersteller aus Deutschland, der Schweiz, Italien, Südkorea, Taiwan, Frankreich, China, Hongkong und Bulgarien werden mit eigenen Ständen vertreten sein. Die starke direkte Beteiligung internationaler Hersteller bietet dem deutschen Fachpublikum aus der Industrie eine breite Auswahl an Anbietern und Produktionstechnologien gebündelt an einem Ort. Produktionstechnologien im Fokus Werkzeugmaschinen bilden die Produktionsgrundlage für zahlreiche Branchen - von Automobilindustrie und Verteidigung über Luft- und Raumfahrt und Energietechnik bis hin zu Haushaltsgeräten und Medizintechnik. Damit reicht das Themenspektrum der Messe weit über die Maschinenbauindustrie im engeren Sinne hinaus Im Mittelpunkt stehen CNC-Systeme der nächsten Generation, Robotik- und Automatisierungslösungen, digitale Fertigungstechnologien sowie Smart-Factory-Anwendungen. Darüber hinaus werden Lösungen für Industrie 4.0 und Industrie 5.0, Digital-Twin-Technologien und datenbasierte Produktionssysteme präsentiert. Zahlreiche internationale Marken werden die Messe zudem nutzen, um neue Produkte erstmals weltweit bzw. erstmals in der Türkei vorzustellen. Das Leitthema der MAKTEK Eurasia 2026, "DAHA", steht für einen Produktionsansatz, der schneller, effizienter, präziser und intelligenter sein soll. MAKTEKVERSE erweitert das Messekonzept Mit MAKTEKVERSE erweitert die MAKTEK Eurasia das klassische Messeformat um einen erlebnisorientierten Bereich. In der Tech-Force Area erhalten Studierende, junge Ingenieure und Start-ups die Möglichkeit, innovative Fertigungstechnologien kennenzulernen. Die Effect-Force Area bringt Branchenvertreter zusammen, um Wissen und Erfahrungen auszutauschen. Ein weiterer Bestandteil des Programms ist die CNC Machine Tools Conversation, das von dem Maschinenbauingenieur M. Sinan Çalik moderiert wird. Diese Programmpunkte erweitern das Angebot der Messe, während der Schwerpunkt weiterhin klar auf modernen Fertigungstechnologien liegt. Für deutsche Hersteller, Zulieferer und Fachleute aus der Industrie ist die hohe Auslastung ein deutliches Signal für die starke Nachfrage und das große Interesse an der diesjährigen Veranstaltung. Durch die direkte Teilnahme deutscher Hersteller entsteht gleichzeitig eine enge Verbindung zur deutschen Produktions- und Fertigungsindustrie.

Kontakt: Emirhan Boyaci | emirhanboyaci@tuyap.com.tr

Emittent/Herausgeber: TÜYAP

Schlagwort(e): Events



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