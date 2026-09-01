Der Youtuber "Markiplier" hält seit kurzem 8,5 Prozent an Gopro und ist damit größte:r Einzelaktionär:in des Kameraherstellers. Nach Bekanntwerden legte die Aktie fast 50 Prozent zu. Mark Fischbach ist 37 Jahre alt und auf YouTube als "Markiplier" bekannt. Den Amerikaner zeichnet nun aber auch noch etwas anderes aus: Er ist seit kurzem größter Einzelaktionär beim Actioncam-Hersteller Gopro: Er hält 8,5 Prozent der Anteile. Gegenüber Bloomberg begründet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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