Coalition baut sein Cybergeschäft in Deutschland weiter aus: Mit einer neuen Lösung für Großunternehmen kombiniert der Anbieter Versicherungsschutz mit aktiver Risikoanalyse und Prävention. Gleichzeitig übernimmt Nepomuk Loesti die Rolle des Head of International. Der Cyberversicherer Coalition hat sein Angebot in Deutschland um eine neue Lösung für Großunternehmen erweitert. Das Produkt namens "Active Cyber Insurance for Enterprises" soll komplexe Cyberrisiken großer Organisationen mit Versicherungsschutz, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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