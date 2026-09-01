Das staatliche Standardprodukt in der geförderten privaten Altersvorsorge wird Beratung nicht ersetzen. Denn ein einfaches Produkt löst nicht automatisch ein komplexes Problem. Es braucht dafür die Power von Vermittlerinnen und Vermittlern. Die Reform ist daher eine große Chance. Ein Kommentar von Dr. Guido Bader, Vorstandsvorsitzender der StuttgarterKaum ein Thema in der privaten Altersvorsorge wird derzeit so intensiv diskutiert wie das Altersvorsorgereformgesetz. Das wird sich auch bis weit ins ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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