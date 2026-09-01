Linz (ots) -Dem OÖLKG Botaniker Christian Bräuchler gelang es, in Zusammenarbeit mit Chun-Lei Xiang vom Kunming Institut für Botanik (Chinesische Akademie der Wissenschaften) eine neue Gattung aus der Verwandtschaft der Minze (Familie Lippenblütler) aus der Himalaya-Region als neu für die Wissenschaft zu beschrieben - sie trägt standesgemäß ab sofort den wissenschaftlichen Namen Himalamintha (dt. Himalayaminze).Für einen Wissenschaftler ist die Beschreibung einer Gattung immer etwas ganz besonderes, hilft dies doch, bisher wenig beachtete Artgruppen stärker in den Fokus der Forschung und auch des Naturschutzes zu stellen. Allerdings ist so etwas nur mit einem globalen Überblick und unter Anwendung eines methodisch integrativen Ansatzes aus traditionellen und modernen Techniken möglich. Auch die Sammlung des Biodiversitätszentrums der OÖLKG in Linz (Herbarium LI) war hierbei unverzichtbar.Die sechs Arten der Himalayaminze sind selten und wenig bekannt und finden sich in eher unzugänglichen Regionen - von den Vorgebirgen Kaschmirs über die Hochebene von Kathmandu und die inneren himalayischen Trockentäler Mustangs bis zur tibetischen Tsang-Po Schlucht und dem Hengduangebirge Chinas. Traditionell wurden die Arten nicht oder nur unzureichend als zusammengehörig erkannt und in bis zu sechs verschiedenen Gattungen untergebracht. Zuletzt fanden sie sich in der eher vage umschriebenen, global vorkommenden Gattung Clinopodium (dt. Wirbeldost) und fristeten dort ein eher unauffälliges Dasein.Mit der jetzt erfolgten Neueinordnung ist der Weg geebnet für weiterführende Untersuchungen zu Evolution der Gruppe in der megadiversen Himalayaregion. Für das nächste Jahr ist eine gemeinsame Expedition in Vorbereitung um auch bisher unentdeckt gebliebene Arten aufspüren zu können. Damit kann Dr. Bräuchler sein jahrzehntelanges Erforschen dieser spannenden, ökologisch und ökonomisch so bedeutenden Pflanzengruppe mit neuer Energie fortsetzen.Ein Artikel zur Entdeckung dieser neuen Pflanzengattung wurde in der Zeitschrift Stapfia, der wissenschaftlichen Fachzeitschrift des Biodiversitätszentrum Linz, veröffentlicht:https://doi.org/10.2478/stapfia-2026-0002Pressekontakt:OÖ Landes-Kultur GmbHMaria Falkinger-HörtnerTelefon: 06646007252540E-Mail: maria.falkinger-hoertner@ooelkg.atOriginal-Content von: OÖ Landes-Kultur GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175327/6343720