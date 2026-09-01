Trump fordert China heraus: Drei Milliarden Dollar für kritische Rohstoffe

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Die USA investieren Milliarden in Minen, Batteriematerialien und Magnetproduktion. Präsident Donald Trump will damit Chinas Einfluss auf zentrale Rohstoffketten brechen. Das Paket soll Tausende Arbeitsplätze schaffen und die nationale Sicherheit stärken. Doch zwischen politischen Milliardenversprechen und einer unabhängigen Versorgung liegt ein schwieriger Weg.
Die USA investieren Milliarden in Minen, Batteriematerialien und Magnetproduktion. Präsident Donald Trump will damit Chinas Einfluss auf zentrale Rohstoffketten brechen. Das Paket soll Tausende Arbeitsplätze schaffen und die nationale Sicherheit stärken. Doch zwischen politischen Milliardenversprechen und einer unabhängigen Versorgung liegt ein schwieriger Weg.
Rohstoffe werden zur Machtfrage
Wie Bloomberg News berichtet, stellte Trump bei einem Treffen mit führenden Bergbaukonzernen Projekte im Umfang von rund 3 Milliarden Dollar vor. Die Investitionen sollten die USA unabhängiger von
Lieferketten machen, die bislang von China dominiert werden. Zugleich wolle die Regierung Tausende neue Arbeitsplätze schaffen.
Trump erklärte, Amerika solle seinen früheren Rang als führende Rohstoffmacht zurückgewinnen. Kritische Mineralien sind für Batterien, Stromnetze, Elektronik und moderne Waffensysteme unverzichtbar. Wer ihre Förderung und Verarbeitung kontrolliert, gewinnt deshalb nicht nur wirtschaftlichen, sondern auch geopolitischen Einfluss.
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