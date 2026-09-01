Fürth (ots) -Mit dem Beginn des neuen Ausbildungsjahres startete für mehr als 1.000 junge Menschen bei NORMA ein neuer Lebensabschnitt. Je nach Region haben die Nachwuchskräfte ihre Ausbildung am 1. August oder am 1. September begonnen. Damit der Einstieg von Anfang an gelingt, organisierte der fränkische Lebensmittel-Discounter erneut bundesweit seine bewährten Willkommens-Veranstaltungen. An den verschiedenen Niederlassungen erwartete die neuen Auszubildenden ein abwechslungsreiches Programm, das ihnen erste Einblicke in das Unternehmen ermöglichte und gleichzeitig Raum bot, ihre zukünftigen Kolleginnen und Kollegen sowie die Ausbilderinnen und Ausbilder kennenzulernen. "Mit einer guten Einarbeitung legen wir den Grundstein für eine erfolgreiche Ausbildung. Unsere Willkommens-Tage bieten den neuen Azubis die Gelegenheit, sich schnell im Unternehmen zurechtzufinden, erste Kontakte zu knüpfen und von Beginn an Teil des NORMA-Teams zu werden", heißt es aus der Unternehmenszentrale in Fürth.Gelungener Auftakt in der Niederlassung FürthAuch in der Niederlassung Fürth stand der Willkommens-Tag ganz im Zeichen des Kennenlernens. Nach einer offiziellen Begrüßung starteten die neuen Auszubildenden bei einem gemeinsamen Frühstück in den Tag. In motivierter Atmosphäre entstanden schnell erste Gespräche und neue Kontakte. Im weiteren Verlauf erhielten die Nachwuchskräfte spannende Einblicke in die Arbeitsabläufe des Unternehmens. Führungen durch das Logistikzentrum und eine Filiale vermittelten einen ersten Eindruck von den vielfältigen Aufgabenbereichen bei NORMA. Ergänzt wurde das Programm durch gemeinsame Aktionen, die den Teamgeist stärkten und für einen gelungenen Einstieg sorgten.Ein besonderer Moment war außerdem die Ehrung der erfolgreichsten Absolventinnen und Absolventen des vergangenen Ausbildungsjahrgangs. Sie wurden für ihre hervorragenden Leistungen ausgezeichnet und in verantwortungsvolle Positionen innerhalb des Unternehmens übernommen. Für die neuen Azubis war dies zugleich ein motivierendes Zeichen für die vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten bei NORMA. Zum Abschluss des Tages erhielten die Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger ihre Arbeitskleidung aus nachhaltiger Bio-Baumwolle sowie alle wichtigen Unterlagen für den Ausbildungsstart. Mit vielen neuen Eindrücken und großer Vorfreude blicken sie nun auf die kommenden Ausbildungsjahre.Beste Perspektiven für die Fachkräfte von morgenNORMA investiert seit vielen Jahren konsequent in die Ausbildung eigener Nachwuchskräfte und bietet jungen Menschen hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten. Praxisnähe, persönliche Betreuung und frühzeitige Verantwortung bilden dabei die Grundlage für eine erfolgreiche berufliche Laufbahn. Gleichzeitig profitieren die Auszubildenden von einer überdurchschnittlichen Vergütung: Bereits im ersten Ausbildungsjahr erhalten sie 1.350 Euro monatlich, im zweiten Jahr 1.450 Euro und im dritten Ausbildungsjahr 1.550 Euro. Hinzu kommen weitere attraktive Benefits, wie etwa Urlaubs- und Weihnachtsgeld. "Eine qualifizierte Ausbildung ist die beste Investition in die Zukunft - sowohl für unsere Auszubildenden als auch für unser Unternehmen. Deshalb begleiten wir unsere Nachwuchskräfte vom ersten Tag an intensiv und eröffnen ihnen langfristige Karriereperspektiven innerhalb von NORMA", betont NORMA-Ausbildungsleiterin Fee Eichenberg.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/6343781