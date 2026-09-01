DJ MÄRKTE USA/Gestiegene Marktzinsen dürften Aktienkurse drücken

DOW JONES--An den US-Börsen dürfte es zum Start in den Dienstagshandel abwärts gehen. Der S&P-Future verliert vorbörslich 0,6 Prozent und der Nasdaq-Future 1,1 Prozent. Die kräftig gestiegenen Marktzinsen lasten auf den Aktienmärkten und dort besonders auf den als zinsempfindlich geltenden Technologiewerten.

Ursächlich für den Anstieg der Anleiherenditen ist die wachsende Überzeugung am Markt, dass die US-Notenbank bei ihrer nächsten Sitzung noch in diesem Monat die Zinsen erhöhen wird. Genährt wird diese Erwartung von der als "falkenhaft" interpretierten Rede des US-Notenbankchefs Kevin Warsh am Freitag auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole. Daneben befeuert der deutliche Anstieg der Ölpreise Inflationsängste.

Aktuell verteuert sich das Barrel Brentöl um 1,8 Prozent auf 92,14 Dollar. Die jüngst wieder aufgeflammten wechselseitigen Angriffe der USA und des Irans treiben den Preis nach oben. Zunächst hatten US-Streitkräfte iranische Ziele angegriffen, worauf der Iran Ziele in Jordanien angriff, wo US-Truppen stationiert sind. Die Bedingungen für den Schiffstransport von Öl seien nach wie vor schwierig, kommentierte MUFG und verwies auf einen Bericht, wonach ein Öltanker in der Nähe des Omans attackiert wurde. Allerdings transportierten Ölproduzenten trotz der Risiken weiter Öl durch die Straße von Hormus, was eine gewisse Erleichterung bedeute.

Am Anleihemarkt lassen die Zinserhöhungserwartungen die Zehnjahresrendite um 3 Basispunkte auf 4,79 Prozent steigen. Der Dollar folgt den Marktzinsen nach oben. Der Dollarindex gewinnt 0,1 Prozent. Der Goldpreis gibt derweil um 1,8 Prozent auf 4.368 Dollar je Feinunze nach. Steigende Zinsen mindern die Attraktivität des zinslos gehaltenen Edelmetalls.

An Konjunkturdaten werden der Einkaufsmanagerindex von S&P Global und der ISM-Index jeweils für das verarbeitende Gewerbe aus dem August, die Bauausgaben aus dem Juli und die Daten zu Stellenangeboten aus dem Juli veröffentlicht.

Unternehmensnachrichten sind rar. Erst nach Börsenschluss werden Dell und Palo Alto Networks Geschäftszahlen vorlegen.

Die Musik spielt eher in der dritten Reihe: Aktien von Gopro springen im vorbörslichen Handel um rund 70 Prozent nach oben, nachdem sie am Montag schon um 46 Prozent zugelegt hatte. Grund für den Kurssprung ist nach Angaben aus dem Handel die Nachricht, dass der Youtuber Mark Fischbach (Markiplier) einen Anteil von 8,5 Prozent an dem angeschlagenen Kamerahersteller erworben hat.

Sono Group verteuern sich um 43 Prozent. Das Unternehmen hat eine unverbindliche Absichtserklärung zur Fusion mit der Sport-Investmentgesellschaft Sports One abgegeben, um künftig Minderheitsanteile an Profisport-Franchises wie etwa NFL oder NBA zu erwerben.

=== US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief 2 Jahre 4,36 +0,01 4,37 4,35 5 Jahre 4,53 +0,03 4,54 4,51 10 Jahre 4,79 +0,03 4,80 4,76 DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 18:12 EUR/USD 1,1593 -0,2 -0,0023 1,1616 1,1591 EUR/JPY 185,65 +0,0 0,0800 185,57 185,5500 EUR/CHF 0,939 +0,0 0,0002 0,9388 0,9376 EUR/GBP 0,8563 -0,1 -0,0010 0,8573 0,8555 USD/JPY 160,14 +0,3 0,4100 159,73 160,0500 GBP/USD 1,3533 -0,1 -0,0014 1,3547 1,3546 USD/CNY 6,7219 +0,0 0,0022 6,7197 6,7260 USD/CNH 6,7235 +0,1 0,0057 6,7178 6,7301 AUS/USD 0,7147 -0,3 -0,0019 0,7166 0,7163 Bitcoin/USD 77.943,39 -1,2 -921,51 78.864,90 77.931,68 ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 87,86 +2,5 2,10 85,76 Brent/ICE 92,14 +1,8 1,65 90,49 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.367,63 -1,8 -80,66 4.448,29 Silber 64,92 -2,4 -1,60 66,52 Platin 1.765,49 -1,4 -25,43 1.790,92 (Angaben ohne Gewähr) ===

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