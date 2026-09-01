Die Kursentwicklung der Nio-Aktie war in den letzten Jahren ein einziges Trauerspiel. Gestern fiel der Kurs des chinesischen Autobauers auf den niedrigsten Stand seit zwölf Monaten. Können die jüngsten Quartalszahlen Nio wieder aus dem Tal der Tränen herausholen oder ist die Aktie ein ewiger Verlierer? Erfreuliche Zahlen Die Zahlen für das abgelaufene zweite Quartal lesen sich auf den ersten Blick sehr gut. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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