Von Mitte 2025 bis Anfang 2026 erlebte die Duolingo-Aktie eine beispiellose Talfahrt. Innerhalb von nur elf Monaten lösten sich über 80% des Börsenwertes der Sprachlernplattform in Luft auf. Doch seit drei Monaten befindet sich die Duolingo-Aktie wieder im Aufwind und konnte um fast +40% zulegen. Ist die kostenpflichtige Lern-App doch kein Opfer von kostenlosen KI-Modellen? Optimistische Banken Nein, zumindest nicht nach Einschätzung einiger Banken ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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