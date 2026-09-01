Gerresheimer kämpft nach Bilanzproblemen und einer deutlich gesenkten Prognose um das Vertrauen der Anleger. Der Spezialist für Pharma- und Healthcare-Verpackungen hat heute einen wichtigen Termin mit den Aktionären, während im Hintergrund die Zeit bei den Gläubigern knapp wird. Charttechnisch hat sich der Kurs in einem engen Korridor eingependelt. Der Fahrplan bis zum Stichtag Gerresheimer hält heute um 10:00 Uhr in Düsseldorf seine Hauptversammlung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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