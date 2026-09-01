Die Siemens Energy-Aktie präsentiert sich weiterhin in schwacher Verfassung. Nach einer kleineren Erholung in der ersten Augusthälfte geht es seit Mitte des Monats wieder sukzessive nach unten. Zum Wochenauftakt verlor der DAX-Titel mehr als -5%, am Dienstag fällt der Kurs um weitere -1,1% und steht nun bei 140,62 €. Was sind die Belastungsfaktoren und wie sollten sich Anleger nun verhalten? Abspaltung und SpaceX sorgen für Verunsicherung Im Mittelpunkt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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