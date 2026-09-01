München (ots) -Im Erfurter KinderMedienZentrum fällt die erste Klappe für die 13. Staffel der ARD-Weekly "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte": Ab heute werden neue spannende und herzerwärmende Folgen der erfolgreichen ARD-Vorabend-Weekly rund um die Ärztinnen und Ärzte des Johannes-Thal-Klinikums gedreht.Es soll das Jahr der Doktorarbeiten werden. Tamar Hummel (Linda Kummer) entdeckt ein Fachgebiet, das sie nicht mehr loslässt, und bekommt unerwarteten Besuch, der für ordentlich Gefühlschaos sorgt. Dr. Marc Lindner (Christian Beermann) muss seine Wohnung räumen und kommt vorübergehend bei seiner Kollegin Dr. Julia Berger (Mirka Pigulla) unter. Und Klinikleiter Wolfgang Berger (Horst Günter Marx) gerät in die Bredouille, als ihn seine Frau Hannah Berger (Maike Bollow) mit der Weltreise konfrontiert, die er ihr seit Jahren verspricht.Doch dann zieht ein heftiger Sturm über Erfurt hinweg und verändert alles. Was an diesem Tag passiert, erschüttert das ganze Klinikum - und jede und jeder geht auf eigene Weise damit um. Dr. Matteo Moreau (Mike Adler) flüchtet sich in die Arbeit, um zu verbergen, was ihn tatsächlich quält. Oliver Probst (Arne Kertész) will seinem Freund helfen und erkennt erst spät, dass selbst die besten Absichten verletzen können. Sofia Galura (Olivia Papoli-Barawati), die sonst niemanden hinter ihre Fassade blicken lässt, wagt es zum ersten Mal, verletzlich zu sein. Für Ivo Maric (Jakob D'Aprile) jedoch wird nach diesem Sturm nichts mehr so sein, wie es einmal war.Auch die erfahrenen Ärzte stoßen an ihre Grenzen. Dr. Ben Ahlbeck (Philipp Danne), sonst immer für andere da, muss sich eingestehen, dass sein Körper ihm klare Grenzen aufzeigt. Seine Frau und Chefärztin Dr. Leyla Sherbaz (Sanam Afrashteh) wird ihm deutlich machen müssen, dass es so nicht weitergehen kann. Mikko Rantala (Luan Gummich) wird für einen Kollegen zu dem Mentor, den er selbst nie hatte. Und Prof. Dr. Karin Patzelt (Marijam Agischewa) zweifelt zum ersten Mal an sich, ergreift dafür jedoch in Bezug auf Frank Boger (Christoph Kottenkamp) die Initiative.Neue Folgen von Staffel 12 ab 8. Oktober 2026Am Donnerstag, 8. Oktober 2026, um 18:50 Uhr melden sich "Die jungen Ärzte" mit neuen Folgen der 12. Staffel aus der Sommerpause zurück. In "Eingeständnisse" wird Kim Donners (Eva Gerngroß), Game-Entwicklerin und Dauerzockerin, mit einer Fibulafraktur in die Notaufnahme eingeliefert. Hier trifft sie auf Dr. Lucia Böhm (Vanessa Rottenburg) aus der Sachsenklinik, die kurzfristig für den verhinderten Dr. Marc Lindner einspringt. Assistenzarzt Oliver Probst, der auch leidenschaftlich zockt, versteht sich auf Anhieb mit der Patientin. Etwas zu gut, findet Lucia! Kim könnte Ollis absolute Traumfrau sein, doch ist es der Flirt wert, es sich mit der Chefärztin aus Leipzig zu verscherzen?Eine Woche später, am 15. Oktober, gibt es ein Wiedersehen mit Dr. Rebecca Krieger (Milena Straube) und Florian Osterwald (Lion Wasczyk). Für Florian steht die Facharztprüfung an, doch das Leben hält sich selten an Termine, und Wolfgang Berger findet sich in einer Rolle wieder, mit der er nicht gerechnet hat.In den Hauptrollen spielen durchgängig Sanam Afrashteh, Philipp Danne, Mike Adler, Mirka Pigulla, Marijam Agischewa, Horst Günter Marx, Christian Beermann, Luan Gummich, Linda Kummer, Jakob D'Aprile, Olivia Papoli-Barawati und Arne Kertész. In den kommenden Episodenrollen sind u. a. Vanessa Rottenburg, Eva Gerngroß, Milena Straube, Lion Wasczyk, Jennipher Antoni und Andy Gätjen zu sehen.Alle vergangenen Folgen, Interviews und Behind the Scenes-Material gibt es durchgängig in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/mdr/in_aller_freundschaft_die_jungen_aerzte)."In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" ist eine Produktion der Saxonia Media Filmproduktionsgesellschaft mbH im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste.Fotos über www.ardfoto.dePressekontakt:Dr. Lars Jacob, ARD-Programmdirektion, Kommunikation/PRTel.: 089/558944-898, E-Mail: Lars.Jacob@ard.deEvelyn Tapavicza und Claudia Burau, public insightTel.: 089/78 79 799-15, E-Mail: etapavicza@publicinsight.de, cburau@publicinsight.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6343795