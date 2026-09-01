Bremen (ots) -Anfang Oktober werden rund 400.000 Gäste zu den zentralen Feierlichkeiten in der Hansestadt erwartetDas Bundesland Bremen wird vom 2. bis 4. Oktober 2026 nach 16 Jahren wieder Gastgeber der zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit. Unter dem Motto "VIELE STÄRKEN - EIN LAND" lädt die Hansestadt Bremen Bürgerinnen und Bürger aus ganz Deutschland zu einem dreitägigen Bürgerfest ein. Erwartet werden rund 400.000 Besucherinnen und Besucher, die ein kostenfreies Programm mit Kultur, Musik, Information, Mitmachangeboten und Begegnungen erwartet.Das Festgelände erstreckt sich von der Bremer Innenstadt über die Weserpromenade und den Osterdeich bis zum Weserstadion sowie zur Überseeinsel in Bremens modernstem Stadtteil. Auf einer Veranstaltungsfläche von rund 240.000 Quadratmetern entsteht eine der größten Festmeilen Deutschlands.Zu den zentralen Bestandteilen des Bürgerfestes gehört die Ländermeile, auf der sich die Bundesländer mit ihren kulturellen Besonderheiten, touristischen Angeboten und regionalen Spezialitäten präsentieren. Auf der Meile der Verfassungsorgane geben Bundestag, Bundesrat, Bundesregierung und Bundesverfassungsgericht Einblicke in ihre Arbeit und laden zum Austausch über Demokratie ein. Die Blaulichtmeile bietet spannende Einblicke in die Arbeit von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten und präsentiert moderne Einsatzfahrzeuge und Technik. Ergänzt wird das Angebot durch die Einheitsmeile, auf der Bundesinstitutionen sowie die Geschichte der Deutschen Einheit anschaulich vermittelt werden.Mit den BREMENwelten stellt sich das Gastgeberland an zehn Standorten vor und zeigt, was Bremen auszeichnet. Rund um die Kirche Unser Lieben Frauen dreht sich in der BREMENwelt "Luft- und Raumfahrt" alles um die "City of Space". Dort hebt regelmäßig eine Rakete ab und Satelliten veranschaulichen die Bedeutung Bremens als einer der wichtigsten europäischen Raumfahrtstandorte. Im "Kaufhaus der Wissenschaft" im ehemaligen Kaufhofgebäude laden Experimente und Mitmachaktionen zum Entdecken ein. Familien erwartet ein abwechslungsreiches Programm in der BREMENwelt "Sport und Familie", während Kulturinteressierte rund um das Theater Bremen und die Kunsthalle auf ihre Kosten kommen. Weitere BREMENwelten widmen sich den Themen "Industrie und Mobilität", "Maritime Wirtschaft und Logistik" sowie "Zwei Städte. Ein Land", das Bremen und Bremerhaven als gemeinsames Bundesland präsentiert und Anregungen für Ausflüge in beide Städte gibt.Das Bürgerfest bietet darüber hinaus ein umfangreiches Bühnenprogramm mit Konzerten, Theater, Diskussionen und kulturellen Darbietungen. Die beiden Hauptbühnen auf dem Domshof und im Weserstadion bilden die Höhepunkte des musikalischen Programms. Hier werden unter anderem die Fantastischen Vier am Abend des 3. Oktober auf der Bühne stehen. Ergänzt werden sie durch weitere Bühnen in der Innenstadt. Der detaillierte Veranstaltungskalender wird einige Wochen vor Beginn der Feierlichkeiten veröffentlicht unter https://tagderdeutscheneinheit.de/Um eine möglichst entspannte und nachhaltige Anreise zu ermöglichen, empfehlen die Veranstalter die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel. Während des gesamten Bürgerfestes können Besucherinnen und Besucher Busse und Bahnen im gesamten Gebiet des Verkehrsverbundes Bremen/Niedersachsen (VBN) kostenlos für die An- und Abreise nutzen. Das Veranstaltungsgelände ist weitgehend barrierefrei gestaltet. Auch die Busse und Bahnen im Stadtverkehr sind kostenlos und fahren häufiger.Neben dem Bürgerfest finden am 3. Oktober die offiziellen protokollarischen Veranstaltungen zum Tag der Deutschen Einheit statt. Zu den geladenen Gästen gehören unter anderem der Bundespräsident, Vertreterinnen und Vertreter von Bundesrat, Bundestag, Bundesregierung und Bundesverfassungsgericht sowie die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder. Auf dem Programm stehen ein ökumenischer Festgottesdienst im St.-Petri-Dom sowie der Festakt im Konzerthaus "Die Glocke". Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr und wird live im ZDF übertragen. Der anschließende Festakt ist live in der ARD zu sehen.Der Tag der Deutschen Einheit erinnert an die Wiedervereinigung Deutschlands am 3. Oktober 1990. Gastgeber der zentralen Feierlichkeiten ist jeweils das Bundesland, das den Vorsitz im Bundesrat innehat. 2026 übernimmt Bremen diese Aufgabe. Dr. Andreas Bovenschulte, Präsident des Senats und Bürgermeister der Freien Hansestadt Bremen, ist in diesem Jahr Bundesratspräsident. Nach 1994 und 2010 richtet Bremen die zentralen Feierlichkeiten damit bereits zum dritten Mal aus.Unter dem Motto "VIELE STÄRKEN - EIN LAND" möchte Bremen ein Fest der Begegnung, der Demokratie und des gesellschaftlichen Zusammenhalts feiern und lädt Menschen aus allen Teilen Deutschlands ein, dieses besondere Wochenende gemeinsam in der Hansestadt zu erleben.Weitere Informationen, Tickets und Hotelbuchungsmöglichkeiten gibt es beim Bremen Tourismus unter www.bremen.de/tourismus telefonisch unter 0421/30800-10.Pressekontakt:WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbHMaike Bialek - Tel. 0421 / 9600 516maike.bialek@wfb-bremen.de - www.bremen.de/tourismusAnsgaritorstr. 11 - 28195 BremenOriginal-Content von: Bremen Tourismus, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182460/6343837