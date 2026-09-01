Hamburg (ots) -- Mehr als ein Drittel der Internetnutzerinnen und -nutzer folgt privaten Empfehlungen- Kontakt mit Fake-News auf Facebook, Instagram und TikTok am höchstenDas Vertrauen in Social-Media-Posts wächst in der Gesellschaft: Für 43 Prozent der Bundesbürgerinnen und -bürger sind die Beiträge glaubwürdiger als die redaktionelle Berichterstattung. Das entspricht einem Anstieg von sechs Prozentpunkten seit 2025. Bei Internetnutzerinnen und -nutzern zwischen 20 und 49 Jahren liegt der Anteil sogar bei mehr als der Hälfte. Dabei verlassen sich zwei Drittel der Befragten vor allem auf Posts, die sie von privaten Kontakten erhalten. Das sind Ergebnisse aus dem "Social-Media-Atlas 2026". Für die repräsentative Studie befragte Toluna im Auftrag von PER Agency in Kooperation mit dem Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) rund 3.600 Internetnutzer ab 16 Jahren.Nachdem das Vertrauen in die Informationen von Freunden, Bekannten und Verwandten auf Social-Media-Plattformen nach 2023 deutlich zurückgegangen war, ist es in diesem Jahr wieder leicht gestiegen. 35 Prozent der Befragten folgen im Schnitt häufig privaten Empfehlungen - das sind fünf Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Für private Empfehlungen sind in der Generation Z (16 bis 29 Jahre) sogar 47 Prozent der Internetnutzerinnen und -nutzer empfänglich, in der Generation Y (30 bis 45 Jahre) sind es 46 Prozent, während der Anteil mit zunehmendem Alter deutlich sinkt."Das Ergebnis, dass im Schnitt vier von zehn Menschen Social-Media-Posts glaubwürdiger finden als redaktionelle Nachrichten, ist aus demokratiepolitischer Sicht alarmierend", erklärt Dr. Roland Heintze, Social-Media-Experte und geschäftsführender Gesellschafter von PER. "Klassische Medien durchlaufen Sorgfaltspflichten und Redaktionsprozesse, die Nachrichten auf Social Media nicht bieten, insbesondere, wenn privat gepostet wird. Das schwindende Vertrauen in Redaktionen führt zu einer Verschiebung, wer die öffentliche Meinungsbildung prägt. Mit Blick auf die anstehenden Landtagswahlen bleibt abzuwarten, inwieweit klassische Wahlkampfformate die Bürgerinnen und Bürger noch erreichen."Kommerziellen Informationen wird stärker misstrautDas Plus an Glaubwürdigkeit wird von der großen Reichweite der Social-Media-Plattformen getragen. 84 Prozent der Internetnutzerinnen und -nutzer sind in sozialen Medien aktiv. Zum Vergleich: Zu Beginn der Messung im Jahr 2011 waren es noch 64 Prozent.Die Spitzenplätze im Ranking der meistgenutzten Plattformen sind im Vergleich zum Vorjahr unverändert: WhatsApp (77 Prozent), YouTube (74 Prozent), Facebook (64 Prozent), Instagram (60 Prozent) und TikTok (47 Prozent) bilden wie schon 2025 die Top 5. Im Unterschied zu privaten Empfehlungen ist bei Facebook, Instagram und TikTok das Vertrauen in kommerzielle Empfehlungen jedoch gering: 44 Prozent der TikTok-Nutzerinnen und -nutzer haben nur wenig Vertrauen in Informationen von Zeitungen oder Unternehmen. Auch auf Instagram (45 Prozent) und Facebook (46 Prozent) misstrauen Nutzerinnen und Nutzer eher kommerziellen Anbietern.Gleichzeitig sind TikTok, Instagram und Facebook Plattformen, auf denen die Nutzerinnen und Nutzer zumindest gelegentlich mit Fake-News konfrontiert werden. 57 Prozent der Befragten hatten bereits auf Facebook das Gefühl, dass in den Nachrichten die Wahrheit verdreht wird oder die Information schlichtweg nicht stimmt. Auf TikTok sind es 51 Prozent, auf Instagram 45 Prozent."Unsere Studie zeigt, dass Internetnutzerinnen und -nutzer nicht Social Media als solches vertrauen, sondern den Menschen dort. Verwandte, Freunde und Bekannte sind glaubwürdiger als Unternehmen mit ihren Marken. Besonders deutlich wird das auf Facebook und Instagram. Dort liegen große Anteile des Social-Media-Werbebudgets. Wer Vertrauen aufbauen will, kommt an glaubwürdigen Testimonials und Influencern als Markenbotschafterinnen und -botschafter nicht mehr vorbei", sagt Dr. Roland Heintze.Über den Social-Media-AtlasDer Social-Media-Atlas erfasst seit 2011 jährlich auf Basis einer repräsentativen Umfrage die Nutzung Sozialer Medien in Deutschland und dient Unternehmen als unverzichtbare Grundlage zur strategischen Planung ihrer Social-Media-Aktivitäten. Die Studie liefert unter anderem belastbare Fakten darüber, welche Dienste im Web 2.0 von wem wie intensiv genutzt werden, welche Themen auf welchen Kanälen diskutiert werden und inwieweit Soziale Medien Kaufentscheidungen beeinflussen. Der Social-Media-Atlas wird von der Beratungsgesellschaft PER Agency und dem Marktforscher Toluna in Kooperation mit dem IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung herausgegeben.Für den Social-Media-Atlas 2026 wurden rund 3.600 deutsche Internetnutzer ab 16 Jahren online befragt. Die repräsentative Umfrage erfolgte im Januar 2026. Ergebnisse sind auf ganze Zahlen gerundet. Die komplette Studie kann unter info@per-agency.com gegen eine Schutzgebühr von 890,- Euro zzgl. MwSt. bestellt werden.Über PER Agency GmbHWir entwickeln kanalübergreifende Kommunikationslösungen, mit denen wir signifikanter Bestandteil der Wertschöpfung unserer Kunden werden. Wir nutzen dafür die überzeugende Kraft von Daten und Fakten. Unsere Strategie und Kreation ist datengetrieben, unser Advertising bewegt Zielgruppen und liefert überdurchschnittliche Ergebnisse. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.per-agency.comPressekontakt:P.E.R. Agency GmbHDr. Roland HeintzeE-Mail: dr.roland.heintze@per-agency.comTelefon: +49 40 253185-110Original-Content von: PER Agency GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167561/6343839