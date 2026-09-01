Hannover (www.anleihencheck.de) - Der Inflationsdruck im Euroraum hat im August zugenommen, so die Analysten der Nord LB.Nach den vorläufigen Daten von Eurostat sei die HVPI-Inflationsrate wie erwartet auf 3,3% Y/Y gestiegen. Ausschlaggebend hierfür seien vor allem die kräftig steigenden Energiepreise gewesen. Die Kernrate sowie die Dienstleistungsinflation seien dagegen leicht zurückgegangen und würden derzeit keine Hinweise auf eine breite Weitergabe des Energiepreisschocks in die übrigen Preiskomponenten liefern. Gleichwohl habe sich die Gesamtinflationsrate weiter vom Stabilitätsziel der EZB entfernt. Die Daten würden daher die Erwartung einer Leitzinserhöhung um 25 Basispunkte auf der September-Sitzung stützen. Darüber hinaus dürfte der Fokus der Märkte auf den neuen EZB-Projektionen liegen, insbesondere auf der Einschätzung der Notenbank zur weiteren Konjunktur- und Inflationsentwicklung. (01.09.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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