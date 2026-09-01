Saarbrücken (ots) -Fachwissen, Zukunftsthemen und Networking stehen beim Aufstiegskongress 2026 im Mittelpunkt. Am 9. und 10. Oktober bringt der Fachkongress im m:con Congress Center Rosengarten in Mannheim Fach- und Führungskräfte, Studierende sowie Unternehmen aus der Fitness-, Präventions- und Gesundheitsbranche zusammen. Veranstalter sind die Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) und die BSA-Akademie.Der Aufstiegskongress hat sich als bedeutender Branchentreffpunkt im deutschsprachigen Raum etabliert. An zwei Kongresstagen erhalten die Teilnehmenden Einblicke in aktuelle Entwicklungen, Herausforderungen und Zukunftschancen rund um Fitness, Prävention, Sport und Gesundheit. Im Fokus stehen dabei der Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Praxis sowie konkrete Impulse für die tägliche Arbeit in Unternehmen und Einrichtungen der Branche.Hochkarätige Keynotes und aktuelle ZukunftsthemenRenommierte Referentinnen und Referenten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Praxis präsentieren beim Aufstiegskongress aktuelle Erkenntnisse, Trends und Lösungsansätze für die Fitness- und Gesundheitsbranche.Zu den Keynote-Speakern 2026 zählt unter anderem David Baumgartner, Gründer der Healthy-Food-Kette "dean&david", Serienunternehmer und Investor. Mit seiner unternehmerischen Erfahrung gibt er Impulse zu Innovation, Markenentwicklung und erfolgreichem Unternehmertum.Ebenfalls auf der Bühne steht Boris Grundl, Experte für Leadership und mentale Transformation sowie Unternehmer. Seine Keynote greift zentrale Fragen rund um Führung, persönliche Entwicklung und die Verantwortung von Führungskräften auf.Mit Niko Kappel ist zudem einer der erfolgreichsten deutschen Para-Leichtathleten beim Aufstiegskongress zu Gast. Der Paralympicssieger und Weltmeister im Para-Kugelstoßen steht für Leistungsbereitschaft, mentale Stärke und den konsequenten Umgang mit Herausforderungen.Damit verbindet der Kongress fachliche Branchenthemen mit Impulsen aus Unternehmertum, Leadership und Spitzensport. Weitere Referierende aus Wissenschaft und Praxis beleuchten Themen, die Unternehmen und Fachkräfte aktuell beschäftigen und künftig an Bedeutung gewinnen werden.Das Programm findet in zwei parallel laufenden Vortragssälen statt. Dadurch können die Besucherinnen und Besucher ihren Kongress individuell gestalten und gezielt die Beiträge auswählen, die für ihre berufliche Tätigkeit und persönlichen Interessen besonders relevant sind.Das aktuelle Kongressprogramm ist unter www.aufstiegskongress.de/programm abrufbar.Persönlicher Austausch und neue KontakteNeben dem fachlichen Programm spielt der persönliche Austausch eine zentrale Rolle. Die Kongress-Lounge und die Speakers Corner bieten Raum für Gespräche mit Referierenden, Branchenkolleginnen und -kollegen sowie Studierenden.Ergänzt wird das Kongressprogramm durch eine Fachausstellung. Unternehmen und Kongresspartner präsentieren dort Produkte, Dienstleistungen und Lösungen für die Fitness- und Gesundheitsbranche. Durch die unmittelbare Nähe zu den Vortragsräumen lassen sich Fachinformation, Austausch und Networking miteinander verbinden.Eine Übersicht der Kongresspartner steht unter www.aufstiegskongress.de/partner zur Verfügung.Get Together und Kongressparty am FreitagabendAuch außerhalb der Vortragsräume bietet der Aufstiegskongress Gelegenheit zum Netzwerken. Am Freitagabend findet ein Get Together inklusive Abendbuffet statt. Die anschließende Kongressparty mit DJ bietet den Teilnehmenden die Möglichkeit, den ersten Veranstaltungstag gemeinsam ausklingen zu lassen und bestehende Kontakte zu vertiefen beziehungsweise neue zu knüpfen.Treffpunkt für Fachkräfte und den BranchennachwuchsDer Aufstiegskongress richtet sich unter anderem an Studioinhaberinnen und Studioinhaber, Führungskräfte, Selbstständige sowie Fachkräfte aus den Bereichen Fitness, Prävention und Gesundheit.Gleichzeitig ist die Veranstaltung ein wichtiger Treffpunkt für Studierende der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement. Als angehende Fach- und Führungskräfte erhalten sie die Möglichkeit, aktuelle Entwicklungen kennenzulernen, Kontakte zu Unternehmen und Branchenexpertinnen und -experten aufzubauen und zusätzliche Impulse für ihre berufliche Zukunft zu gewinnen.Aufstiegskongress 2026 auf einen BlickTermin: 9. und 10. Oktober 2026Veranstaltungsort: m:con Congress Center Rosengarten, MannheimVeranstalter: DHfPG und BSA-AkademieWeitere Informationen: www.aufstiegskongress.deDer Aufstiegskongress 2026 bietet damit erneut eine Plattform für Wissenstransfer, fachlichen Austausch und branchenübergreifendes Networking. Im Mittelpunkt stehen die Entwicklungen, die die Fitness- und Gesundheitsbranche heute beschäftigen und ihre Zukunft prägen werden.Pressekontakt:Deutsche Hochschule für Prävention undGesundheitsmanagement/BSA-AkademieRonja ReuberHermann-Neuberger-Straße 366123 Saarbrücken+49 681 6855 220presse@dhfpg-bsa.deOriginal-Content von: Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/70906/6343854