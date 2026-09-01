Aktie im Fokus: Brenntag | Kursentwicklung und Chartanalyse

Die Brenntag Aktie steht als Aktie im Fokus: Der globale Chemiedistributeur konnte im zweiten Quartal vor allem dank durchgesetzter Preiserhöhungen sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Ergebnis spürbar zulegen.

- Brenntag WKN: A1DAHH - ISIN: DE000A1DAHH0 - Ticker: BNR

?? Aktien News: 3 Key Takeaways

Starke operative Erholung: Höhere Verkaufspreise, eine verlässliche Lieferfähigkeit trotz globaler Konflikte und das laufende Sparprogramm (200-250 Mio. EUR Einsparziel) trieben den Q2-Gewinn deutlich auf 179 Mio. EUR (Vorjahr: 42 Mio. EUR) und führten zu einer Anpassung des Jahresziels.

Höhere Verkaufspreise, eine verlässliche Lieferfähigkeit trotz globaler Konflikte und das laufende Sparprogramm (200-250 Mio. EUR Einsparziel) trieben den Q2-Gewinn deutlich auf 179 Mio. EUR (Vorjahr: 42 Mio. EUR) und führten zu einer Anpassung des Jahresziels. Bullisches Chartbild auf zwei Zeitebenen: Sowohl im Tages- als auch im 4h-Chart schätzt die technische Analyse den Trend als bullisch ein; der Halt über der SMA20 und SMA50 sichert den Weg ab für einen erneuten Anlauf auf das Jahreshoch bei 66,66 EUR sowie darüber hinausgehende Kursziele.

Sowohl im Tages- als auch im 4h-Chart schätzt die technische Analyse den Trend als bullisch ein; der Halt über der und sichert den Weg ab für einen erneuten Anlauf auf das Jahreshoch bei 66,66 EUR sowie darüber hinausgehende Kursziele. Solide fundamentale Basis: Bei einer Marktkapitalisierung von 9,07 Mrd. EUR, einer Eigenkapitalquote von über 40 - und einer erwarteten Dividendenrendite von 3,11 - für 2026 gilt die Brenntag Aktie fundamental als stark unterbewertet.

Fundamentaldaten der Brenntag Aktie

Kennzahl Wert Aktueller Preis 62,84 EUR Marktkapitalisierung 9,07 Mrd. EUR Umsatz 2025 15,17 Mrd. EUR Eigenkapitalquote (2025) 40,44 % KGV 2026* 17,02 4-Wochen-Performance +15,23 % Bewertung stark unterbewertet Dividendenrendite 2026* 3,11 % Branche Chemie

* Prognose

Parkettgeflüster: Starke Quartalszahlen stützen die Brenntag Aktie

Der Konzern hat sein Gewinnziel für das laufende Jahr angepasst. Im zweiten Quartal kletterte der Umsatz im Jahresvergleich um gut 10 - auf 4,3 Mrd. EUR. Der Gewinn belief sich auf 179 Mio. EUR gegenüber 42 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Die Ergebnisse lagen damit im Bereich der durchschnittlichen Markterwartungen.

Für 2026 peilt der Konzern ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 1,35 Mrd. EUR bis 1,45 Mrd. EUR an (2025: 1,29 Mrd. EUR). Im zweiten Quartal konnte das operative Ergebnis um fast 39 - auf 463 Mio. EUR gesteigert werden. Ergebnistreiber waren neben Preiserhöhungen auch das laufende Sparprogramm, das 200-250 Mio. EUR an Kosten einsparen soll.

Noch zu Jahresbeginn stand Brenntag unter den Auswirkungen des Konflikts im Nahen Osten, weshalb Umsatz und Ergebnis im ersten Quartal deutlich zurückgingen. Übergeordnet spielte die Krise dem Konzern jedoch in die Karten, da verlässlich geliefert werden konnte und Preisanpassungen vom Markt akzeptiert wurden....

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