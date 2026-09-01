Paris/Köln (ots) -Eine integrierte Kamera scannt beim Putzen die Zähne, erkennt Zahnzwischenräume und reinigt sie präzise mit einem gezielten Strahl[1].James Dyson stellt heute in Paris eine völlig neue Art der Zahnreinigung vor. Dyson CameraJet ist die einzige Zahnbürste, die Zahnzwischenräume dank Kamera und Gap Optical Targeting präzise erkennt und während des Putzens gezielt reinigt4. Eine 100k-Pixel-Makroobjektivkamera verfolgt und prognostiziert Zahnzwischenräume mithilfe maschinellen Lernens und löst genau dort einen präzisen Strahl Mundspülung aus, wo er benötigt wird.Entwickelt für saubere ZahnzwischenräumeDyson CameraJet ist das Ergebnis von sechs Jahren Forschung, Entwicklung und Ingenieursarbeit, in denen jeder Aspekt herkömmlicher Mundpflege neu gedacht wurde. Während andere Produkte Zahnzwischenräume nicht erkennen können, gelingt CameraJet genau das. Bei klassischen Schallzahnbürsten kommen die Borsten auf der Zahnoberfläche oft zum Stillstand - die variable Schallschwingung von Dyson hält sie dagegen kontinuierlich in Bewegung. Der konische Strahl von Dyson ist zudem darauf ausgelegt, mehr Plaque zu entfernen und zugleich Zahnfleisch und Zahnschmelz zu schonen."Die Verwendung von Zahnseide ist mühsam und zeitaufwendig. Nur wenige von uns tun es, obwohl wir wissen, dass wir es sollten. Ingenieur*innen und Wissenschaftler*innen bei Dyson beschäftigen sich seit mehr als einem Jahrzehnt mit Mundpflegeroutinen und der Entstehung unerwünschter Ablagerungen im Mund. Unsere Forschung hat gezeigt, dass Menschen die Bereiche, in denen sich Plaque bildet, regelmäßig auslassen: die Zahnzwischenräume.Wir wollten drei grundlegende Probleme lösen: diese Zwischenräume sichtbar machen, Plaque entfernen und die Reinigungsleistung beim Zähneputzen verbessern. Durch die Verbindung von Kamera, maschinellem Lernen, präziser Fluiddynamik, fortschrittlicher Putztechnologie, Konnektivität undWi-Fi eröffnet Dyson CameraJet eine völlig neue Möglichkeit, die Mundgesundheit zu unterstützen." - James Dyson, Gründer und Chief EngineerPräzise Reinigung, intelligent gesteuertPutzen, Zahnseide und Mundspülung - seit Jahrzehnten besteht die Mundpflege aus diesen Schritten. Trotzdem folgen nur wenige Menschen konsequent den Empfehlungen der Zahnärzt*innen. Neun von zehn Personen verwenden Zahnseide nicht regelmäßig genug[1], und im Schnitt putzen Menschen ihre Zähne nur 45 Sekunden lang statt der empfohlenen zwei Minuten.[3]Meist bleiben genau die Zahnzwischenräume aus, in denen Probleme entstehen und sich Plaque zuerst bildet, um dann zu verhärten. Bleibt Plaque längere Zeit zurück, drohen Mundgeruch, Zahnstein, Zahnfleischreizungen und Karies. Zahnzwischenräume zählen deshalb zu den wichtigsten Bereichen für eine gezielte Reinigung.[3]Laut dem Global Oral Health Status Report 2025 der Weltgesundheitsorganisation sind weltweit schätzungsweise 3,7 Milliarden Menschen von Munderkrankungen betroffen.[2] Eine schlechte Mundgesundheit wird zudem zunehmend mit weiteren gesundheitlichen Problemen in Verbindung gebracht, darunter Herzerkrankungen und Alzheimer.[2]Gap Optical TargetingDie 100k-Pixel-Makroobjektivkamera arbeitet mit Gap Optical Targeting, dem KI-Algorithmus von Dyson. Der Algorithmus analysiert 28 Live-Bilder pro Sekunde, um Zahnzwischenräume in Echtzeit zu erkennen, zu verfolgen und vorherzusagen. Innerhalb von 100 Millisekunden nach der Erkennung steuert die Zahnbürste den Zwischenraum gezielt an und löst einen konischen Strahl Mundspülung aus.Nur Dyson bietet eine Kamera mit Gap Optical Targeting, die Zahnzwischenräume während des Putzens präzise reinigt und so dazu beiträgt, Plaque gezielt vorzubeugen.[4],[5]Dyson CameraJet arbeitet dabei mit 16 Millionen Codezeilen und einem System für maschinelles Lernen, das während der Entwicklung mit 470.000 Zahnbildern trainiert wurde.Konischer StrahlDie Fluiddynamik-Expert*innen von Dyson haben das Strahlprofil über Jahre optimiert, um Plaque effektiver zu entfernen. Für präzise Tests entwickelte Dyson gemeinsam mit der Fakultät für Zahnmedizin der National University of Singapore in einer fünfjährigen Zusammenarbeit eine Plaque-Nachbildung. So ließen sich Anpassungen schnell vornehmen und testen, ohne für jede Änderung eine klinische Studie durchführen zu müssen.Herkömmliche Mundduschen verwenden häufig einen nadelförmigen Strahl, ein scharfes, durchdringendes Profil mit laminarer Flüssigkeitsströmung. In Tests mit der von Dyson eigenen simulierten Plaque durchdrang dieser Strahltyp die Plaque, konnte jedoch ihre Haftung nicht überwinden und sie nicht entfernen. Der konische Strahl von Dyson hingegen erzeugt einen einzigartigen, breit gefächerten, konisch geformten Sprühstrahl. Seine größere Abdeckung löst und entfernt Plaque auf einmal. Zudem ist er auf einen niedrigeren Druck ausgelegt, um Zahnfleisch und Zahnschmelz zu schonen.[6]Anti-Schwerkraft-BehälterDer kompakte 12,5-ml-Behälter für Mundspülung gibt die empfohlene Menge ab und ist darauf ausgelegt, die Zahnzwischenräume in einer Anwendung zu reinigen, ohne den Mund zu überfluten. So wird die Mundspülung direkt in die Putzroutine integriert.Eine Membranpumpe und Druckkammer passen sich während der Anwendung an und liefern in jeder Ausrichtung kontrollierte, unterbrechungsfreie Strahlen. Anders als klassische Systeme, die nach dem Strohhalm-Prinzip Luft ansaugen und beim Kippen an Leistung verlieren können, minimiert der Anti-Schwerkraft-Behälter von Dyson Lufteinschlüsse und verhindert, dass der Strahl ins Leere geht.Das ist besonders wichtig bei der Reinigung der Zahninnenseiten, wenn das Produkt häufig waagerecht gehalten wird. Der Anti-Schwerkraft-Behälter sorgt dafür, dass bei jedem Auslösen des Präzisionsstrahls Mundspülung gleichmäßig abgegeben wird - unabhängig davon, ob die Dyson CameraJet aufrecht, schräg oder waagerecht gehalten wird.LadestationFür nahtloses Nachfüllen und Laden hat Dyson eine Ladestation entwickelt, die die Zahnbürste auf Knopfdruck in nur drei Sekunden nachfüllt. Zwischen den Reinigungen bietet sie einen festen Platz, an dem die Bürste aufrecht, hygienisch und griffbereit steht. Ein Reiseetui gehört zum Lieferumfang, sodass sich das Dyson Dentalsystem sowohl zu Hause als auch unterwegs verwenden lässt.Bürstenkopf mit DoppelborstenZähne sind nicht flach, der Bürstenkopf von Dyson ist es deshalb auch nicht. Die besondere Form ist darauf ausgelegt, einen größeren Teil der Zahnoberfläche zu erreichen. Die Doppelborsten reinigen den Zahnfleischschrand präzise und entfernen Oberflächenverfärbungen fürweißere Zähne - dabei lösen sie Plaque, die andere Bürsten zurücklassen.[7] Die etwas festeren inneren Borsten entfernen Oberflächenverfärbungen, die weicheren äußeren Borsten reinigen den Zahnfleischrand sanft.Ein Vibrationsdämpfer sorgt für eine angenehme Akustik und hohen Komfort. Eine Ziellinse erweitert das Sichtfeld der Kamera und unterstützt Gap Optical Targeting bei der vorausschauenden Erkennung in den Zahnzwischenräumen. Ein RFID-Tag im Bürstenkopf erkennt, wann dieser angebracht wurde und wie viele Reinigungen er hinter sich hat. Er weist Nutzer*innen rechtzeitig auf einen notwendigen Austausch hin. Mit einem neuen Bürstenkopf beginnt der Zyklus von vorn. Das Sortiment umfasst außerdem eine Sensitive-Variante für empfindliche Zähne und empfindliches Zahnfleisch.Variable SchallbewegungWährend der Entwicklung untersuchten Dyson Ingenieur*innen Zeitlupenaufnahmen marktführender Schallzahnbürsten und stellten fest, dass deren Borsten zum Stillstand kommen können. Das heißt: Die Zahnbürste ist eingeschaltet, doch einzelne Borsten können sich am Zahn festsetzen, besonders in schwer erreichbaren Bereichen. Dyson hat daraufhin eine Putzbewegung entwickelt, die genau das verhindert.Die variablen Schallbewegungen von Dyson verändern während des Putzens den Winkel und halten die Borsten kontinuierlich in Bewegung. Externe Tests zeigen: In schwer erreichbaren Bereichen entfernt sie bis zu 69 Prozent mehr Plaque als marktführende elektrische Premium-Zahnbürsten.[8]Dyson Zahnpasta und MundspülungDyson hat ein vollständiges Dentalsystem entwickelt, um die Leistung der Dyson CameraJet zu optimieren. Dazu gehört eine schaumfreie, SLS-freie Zahnpasta: ohne den gängigen Schaumbildner beeinträchtigt kein Schaum die Sicht der Kamera und Gap Optical Targeting arbeitet ungestört. Außerdem wurde eine schaumreduzierte Mundspülung eigens für den Präzisionsstrahl entwickelt.Die antibakteriellen Mundpflege-Produkte wurden entwickelt, um geruchsverursachende Bakterien zu reduzieren, den Atem zu erfrischen und ein gesundes orales Mikrobiom zu unterstützen. Natürliches Glycerin bindet Wasser, um dem Gefühl von Mundtrockenheit vorzubeugen und ein glattes, hydratisiertes Mundgefühl zu hinterlassen.Sowohl Zahnpasta als auch Mundspülung enthalten Natriumfluorid zur Stärkung von Zahnschmelz und Zähnen sowie Phosphate und Xylit, um die bakterielle Ursache von Plaque und Zahnstein gezielt anzugehen. Beide Produkte sind in den Geschmacksrichtungen Minze oder Ingwer-Minze erhältlich - harmonisch abgestimmt für ein ausgewogenes, erfrischendes Erlebnis. Für empfindliche Zähne steht zusätzlich eine Sensitive-Variante mit Pfefferminzgeschmack zur Verfügung.KonnektivitätDyson CameraJet verbindet sich per Wi-Fi (2,4 GHz) und Bluetooth. Die integrierte Kamera funktioniert wie ein hochwertiges Endoskop und ermöglicht Nutzer*innen in der Live-Ansicht der MyDyson App einen Blick auf Bereiche, die sonst nur Zahnärzt*innen sehen können.Die Kamera läuft nur während der Live-Ansicht oder im automatischen Strahlbetrieb. Weder auf dem Produkt noch in der Cloud werden Bilder aufgezeichnet oder gespeichert; sie bleiben privat.Über die MyDyson App erhalten Nutzer*innen Zugang zu geführter Reinigung, Anleitungsvideos, Einblicke in ihr Putzverhalten, Abdeckungskarten und personalisiertes Feedback. Die App hilft so zu verstehen, wo Nutzer*innen effektiv reinigen, welche Bereiche sie möglicherweise auslassen und wie sie ihre Technik mit der Zeit verbessern können. Zusätzlich können Nutzer*innen zwischen automatischer Erkennung und manuellem Strahlbetrieb wählen und die Putzintensität individuell einstellen.VerfügbarkeitDas Dyson Dentalsystem kommt am 1. September 2026 in Dyson Stores und bei ausgewählten Händlern für 479,- EUR (UVP) auf den Markt. Das System umfasst die Dyson CameraJet Zahnbürste, eine Ladestation, ein Reiseetui, Dyson Zahnpasta und Dyson Mundspülung - abgestimmt auf eine vollständige Routine aus Putzen, präziser Reinigung der Zahnzwischenräume und Mundspülung.Die Dyson CameraJet ist in zwei Farbvarianten erhältlich: Ultra Blue und Ceramic Pink.____1 Dysons Studie zur Nutzung und zu Einstellungen gegenüber Mundpflege, 2017.2 Informationsblatt der Weltgesundheitsorganisation zur Mundgesundheit: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/oral-health3 Journal of Dental Hygiene, Bd. 83, Ausgabe 3, S. 111: https://jdh.adha.org/content/jdenthyg/83/3/111.full.pdf4 Basierend auf der Auswertung öffentlich zugänglicher Marktdaten bis Juni 2026. Zahnbürste im Putz- und automatischen Spülmodus.5 Klinisch getestet mit 71 Teilnehmern nach vierwöchiger Anwendung, zweimal täglich mit Dyson Formulierungen, im Vergleich zu einer Handzahnbürste mit Dyson Zahnpasta.6 Wissenschaftlich in einem Labor mit der proprietären Ersatzplaque von Dyson getestet, die im Rahmen einer finanzierten Forschungskooperation mit der Fakultät für Zahnmedizin der National University of Singapore entwickelt wurde. Vergleich nadelförmiger Strahlen mit dem konischen Strahl von Dyson.7 Im Tiefenreinigungsmodus im Vergleich zu einer Handzahnbürste, basierend auf Labortests.8 Im Vergleich zu marktführenden Premium-Elektrozahnbürsten in einem Labortest im variablen Modus nur Putzen in schwer erreichbaren Bereichen.Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie bitte:Dyson Press Officedyson-press@osk.deOriginal-Content von: Dyson GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/17136/6343857