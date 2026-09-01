Leipzig (ots) -Am 6. September 2026 wird in Sachsen-Anhalt ein neuer Landtag gewählt. In zahlreichen Sonderformaten berichtet der Mitteldeutsche Rundfunk live vom Wahlgeschehen, analysiert die Ergebnisse und sammelt Reaktionen - online, im TV und im Radio.Rund 1,7 Millionen Menschen in Sachsen-Anhalt wählen am 6. September einen neuen Landtag. Diese Wahl könnte eine deutliche Veränderung der politischen Landschaft zur Folge haben und das weit über die Landesgrenzen Sachsen-Anhalts hinaus. Über das Wahlgeschehen berichtet der MDR umfassend im regulären Programm und in verschiedenen Sondersendungen.Von 17.15 bis 17.35 Uhr thematisiert der MDR die Wahl in der ARD Mediathek und im MDR-Fernsehen in einem "MDR aktuell extra" und übernimmt im Anschluss ab 17.40 Uhr die von ihm produzierte ARD-Wahlsendung. Bevor von 19.30 bis 20.15 Uhr in einem weiteren "MDR aktuell extra" die Hochrechnungen analysiert werden, beschäftigt sich das Landesmagazin "MDR Sachsen-Anhalt heute" von 19 bis 19.30 Uhr mit dem Wahlergebnis: Wer sind die Gewinner und Verlierer? Wie sieht die Wählerwanderung aus, welche Koalitionen sind möglich? In das "MDR aktuell extra" ab 19.30 Uhr fließen zudem Gespräche mit den Spitzenkandidatinnen und -kandidaten aus Sachsen-Anhalt sowie Stimmen aus der Bundespolitik ein. In einer weiteren Ausgabe des Formats (21.45 bis 22.45 Uhr) werden Reaktionen der Wählerinnen und Wähler auf die Ergebnisse zusammengetragen und Erwartungen abgefragt.Online (mdr.de, ARD Twitch, ARD Mediathek, MDR aktuell-App, youtube.com/@mdr-aktuell) sendet MDR aktuell von 17 bis 20 Uhr einen Livestream unter dem Titel "Gewählt und jetzt?". Die Hosts Friederike Schicht und Pune Djalilevand begleiten den Wahlabend live und schauen dabei nicht nur auf Hochrechnungen, Zahlen und Politikerstatements. Im Mittelpunkt stehen die Geschichten, Sorgen und Fragen hinter dem Wahlergebnis. Sie diskutieren dazu mit Gästen wie Jan Schipmann (Hyperbole TV, "Die Da Oben"), der Journalistin und N5-Gründerin Beatrice von Braunschweig, der Autorin und ZEIT-Journalistin Valerie Schönian sowie Twitch-Creatoren wie Dracon über die politische und gesellschaftliche Lage in Sachsen-Anhalt, Ostdeutschland und Deutschland. Und auch die Zuschauerinnen und Zuschauer sind aktiver Teil der Sendung. Über Twitch können sie mitdiskutieren, Fragen stellen, im Chat reagieren und sich live zuschalten lassen.Im Radio von MDR aktuell und bei ARD Sounds bietet die Redaktion von 17.45 bis 22 Uhr eine Sondersendung zur Landtagswahl. Diese wird ab 17.55 Uhr auch von den Informationsprogrammen des ARD-Hörfunks übernommen. Unter anderem berichtet die Landes-Korrespondentin des Nachrichtenradios live aus Magdeburg und führt vor Ort Interviews mit Politikerinnen und Politikern. Reporterinnen und Reporter informieren darüber hinaus über die Stimmung und die Reaktionen auf den Wahlpartys der Parteien. Auch das Radio von MDR Sachsen-Anhalt widmet der Landtagswahl am 6. September eine Sondersendung - zu hören von 17 bis 22 Uhr.Am 7. September bleibt die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt im Programm des MDR präsent. "MDR aktuell Live" zum Beispiel startet früh am Morgen nach der Wahl in der ARD Mediathek und im MDR-Fernsehen mit neuesten Entwicklungen und wird über den Tag hinweg weiter live berichten. Darüber hinaus gibt es im Ersten, im MDR-Fernsehen sowie in der ARD Mediathek ab 20.15 eine Sondersendung zur Wahl. Hier werden unter anderem Optionen hinsichtlich der künftigen Landesregierung sowie die Ergebnisse in den einzelnen Regionen diskutiert. Diskutiert wird auch mit den Bürgerinnen und Bürgern, denn der Wahlausgang steht zudem im Bürgertalk "Fakt ist!" aus Magdeburg ab ca. 21 Uhr im MDR-Fernsehen und der ARD Mediathek im Fokus. Überdies ist das Wahlergebnis im Nachrichtenradio von MDR aktuell im Format "Mitreden! Deutschland diskutiert" von 20.15 bis 22.00 Uhr Thema.Alle Informationen rund um die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt gibt es hier:Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2026: Umfragen, Wahl-O-Mat, Parteien | mdr.de (https://www.mdr.de/nachrichten/sachsen-anhalt/landtagswahl)Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6343867