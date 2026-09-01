Bad Berka (ots) -Die Klinik für Innere Medizin, Gastroenterologie und Endokrinologie der Zentralklinik Bad Berka hat einen neuen Chefarzt. Dr. Jack Peter-Stein hat die Leitung der Abteilung zum 1. September übernommen.Der neue Chefarzt war bisher Oberarzt und Leiter der Endoskopie an der Zentralklinik. "Mein Ziel ist es, die Klinik fachlich und strukturell konsequent weiterzuentwickeln. Dazu möchte ich das medizinische Leistungsspektrum ausbauen und mit dem Aufbau einer Infektiologie einen zusätzlichen Schwerpunkt etablieren. Darüber hinaus sollen Spezialsprechstunden aufgebaut und neue spezialisierte Angebote geschaffen werden. Ein besonderes Anliegen ist mir zudem die Förderung der sektorenübergreifenden Medizin. Durch eine noch engere Zusammenarbeit zwischen der ambulanten und stationären Versorgung möchte ich tragfähige Behandlungsstrukturen schaffen, von denen unsere Patientinnen und Patienten unmittelbar profitieren", so Dr. Peter-Stein."Wir freuen uns, mit Herrn Dr. Peter-Stein einen Nachfolger gefunden zu haben, der unsere Klinik seit zehn Jahren sehr gut kennt und damit die besten Voraussetzungen hat, die Abteilung erfolgreich in die Zukunft zu führen", so Geschäftsführer Mario Schulter.Der neue Chefarzt der Klinik für Innere Medizin, Gastroenterologie und Endokrinologie verfügt neben seiner klinischen Expertise zudem über viel Erfahrung in der ambulanten Versorgung von Patienten, u. a. Aufbau der Praxis GastroCare in Jena.Der bisherige Chefarzt der Abteilung, Dr. Robert Fijalkowski, übernimmt am Uniklinikum in Krakau die Leitung der interdisziplinären Gastroenterologie/Endoskopie-Abteilung. "Wir danken Herrn Dr. Fijalkowski für seine herausragende fachliche Arbeit, seine stets freundliche, empathische und lösungsorientierte Kollegialität. Er hat sich große Verdienste bei der Weiterentwicklung der Fachklinik und insbesondere in seinem Engagement für unsere Patienten erworben. Er wird von Kolleginnen und Kollegen außerordentlich geschätzt, nicht zuletzt für die Förderung des ärztlichen Nachwuchses. Wir wünschen ihm viel Kraft bei den neuen beruflichen Herausforderungen", so der Geschäftsführer.Die zum Verbund der RHÖN-KLINIKUM AG gehörende Zentralklinik Bad Berka zählt mit ihren 21 Fachkliniken und Fachabteilungen sowie ihrer über 120-jährigen Geschichte zu den großen Thüringer Kliniken. Jährlich werden hier rund 40.000 Patienten behandelt, 1.800 Mitarbeitende sind an der Klinik beschäftigt. www.zentralklinik.dePressekontakt:Zentralklinik Bad BerkaAnke Geyer | Medien und KommunikationT. +49 361 78928019 | presse@zentralklinik.deOriginal-Content von: RHÖN-KLINIKUM AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109212/6343873