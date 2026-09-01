10.000 Meter gebohrt: Neue Goldtreffer erhöhen das Ressourcenpotenzial

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Sonoro Gold meldet erste Ergebnisse aus 10.000 Metern des laufenden Bohrprogramms auf dem Goldprojekt Cerro Caliche im mexikanischen Bundesstaat Sonora. In 46 Bohrlöchern habe das Unternehmen mehrere mineralisierte Abschnitte bestätigt, bekannte Zonen seitlich und in der Tiefe erweitert sowie mit El Quince ein neues Zielgebiet abgegrenzt.

Sonoro Gold meldet erste Ergebnisse aus 10.000 Metern des laufenden Bohrprogramms auf dem Goldprojekt Cerro Caliche im mexikanischen Bundesstaat Sonora. In 46 Bohrlöchern habe das Unternehmen mehrere mineralisierte Abschnitte bestätigt, bekannte Zonen seitlich und in der Tiefe erweitert sowie mit El Quince ein neues Zielgebiet abgegrenzt. Nach Unternehmensangaben solle das 50.000-Meter-Programm die bestehende Mineralressource potenziell vergrößern, höher einstufen und die Kontinuität der Goldzonen untersuchen.

El Quince liefert hohe Goldgehalte

El Quince liegt zwischen den zentralen und westlichen mineralisierten Korridoren und war wegen des steilen Geländes bislang nicht bebohrt worden. Neue Zufahrtsstraßen, geologische Kartierungen und Gesteinsproben ermöglichten nun 15 Bohrungen. Besonders auffällig war Bohrloch SCR-348 mit 9,14 Metern und durchschnittlich 3,076 Gramm Gold sowie 26,1 Gramm Silber je Tonne. Darin lagen 6,09 Meter mit 4,531 Gramm Gold und 37,5 Gramm Silber je Tonne. SCR-349 traf auf 18,29 Meter mit 1,674 Gramm Gold und 30,4 Gramm Silber je Tonne, einschließlich 6,10 Metern mit 4,568 Gramm Gold und 84,6 Gramm Silber je Tonne.