Das Beratungsunternehmen Marsh hat personelle Änderungen bekannt gegeben. Während Jens Florian-Jansen mit sofortiger Wirkung den Posten als Head of Insurance Practice, Europa, übernimmt, wird Matthias Grass ebenfalls sofort als sein Nachfolger zum President von Marsh Risk Deutschland berufen. Das internationale Beratungsunternehmen Marsh hat Jens Florian-Jansen zum Head of Insurance Practice, Europa, ernannt. Er übernimmt den Posten mit sofortiger Wirkung. Florian-Jansen ist in Düsseldorf tätig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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