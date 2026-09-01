Wer einige wenige Schafe im eigenen Garten hält, denkt vermutlich nicht zuerst an den Versicherungsschutz. Doch aus dem tierischen Hobby kann schnell ein Haftungsfall werden, etwa wenn die Tiere ausbüxen und sich jemand verletzt. Dann zeigt sich, ob die private Haftpflichtversicherung für den Schaden eintreten muss. Schafe im eigenen Garten zu halten, scheint immer beliebter zu werden. Hobby-Schafhalter sollten aber unbedingt einen Blick in ihre private Haftpflichtversicherung werfen. Denn auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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