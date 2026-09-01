Mainz (ots) -Schneller entdecken, einfacher wechseln: Die neuen "ZDF Channels" (https://www.zdf.de/live-tv) im ZDF-Streaming-Portal ermöglichen ab sofort ein intuitives Streaming-Erlebnis. Zum Start stehen über 15 Themen-Channels zur Auswahl, die den Sehbedürfnissen der Userinnen und User Rechnung tragen sollen - darunter Filme fürs Herz, Krimis, Naturdokumentationen oder ein eigener "Bares für Rares"-Kanal. Das ZDF erweitert damit die Nutzungsmöglichkeiten seines Streaming-Portals um ein kuratiertes Angebot, welches das klassische Fernsehzappen mit den Vorteilen des Streamings kombiniert.Innerhalb der einzelnen Channels können Userinnen und User von Beitrag zu Beitrag wechseln und jederzeit in andere Themenbereiche springen. So wird die Suche nach passenden Inhalten einfacher und zugleich spontaner. Mit den "ZDF Channels" reagiert das ZDF auf veränderte Nutzungsgewohnheiten und bedient den Wunsch nach einer intuitiven Orientierungsmöglichkeit innerhalb des vielfältigen Streaming-Angebots.Tina Kutscher, Abteilungsleiterin User Products in der ZDF-Direktion Audience: "Mit den neuen 'ZDF Channels' machen wir das Entdecken unserer Inhalte noch einfacher. Ob Krimi, Natur oder Lieblingssendung - Nutzerinnen und Nutzer können sich inspirieren lassen und viele Inhalte zu ihrem Lieblingsthema im Leanback-Modus streamen. So wird unser vielfältiges Angebot für viele User noch leichter zugänglich."Die Inhalte der einzelnen Channels werden durch einen Algorithmus befüllt und ändern sich täglich, sodass sie den Userinnen und Usern stets neue, spannende Inhalte aus der Welt des ZDF-Streaming-Portals bieten können. Zu finden ist das neue Feature unter dem Menüpunkt "Live & TV" (https://www.zdf.de/live-tv).KontaktBei Presseanfragen zu den "ZDF Channels" im ZDF-Streaming-Portal erreichen Sie Anja Weisrock telefonisch unter 06131 - 70-12154 oder per E-Mail unter weisrock.a@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6343888