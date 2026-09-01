DJ ISM-Index für US-Industrie sinkt im August

DOW JONES--Die Aktivität in der US-Industrie hat sich laut ISM im August verlangsamt.

Der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes ermäßigte sich auf 54,6 (Vormonat: 55,6). Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Rückgang auf 55,3 prognostiziert.

Das Stimmungsbarometer liegt damit über der Marke von 50 Zählern, ab der es ein Wachstum signalisiert.

Unter den stark beachteten Unterindizes fiel der für Neuaufträge auf 53,7 (Vormonat: 56,7), jener für die Beschäftigung ging zurück auf 51,2 (Vormonat: 52,8).

Der Index für die Produktion gab nach auf 58,3 (Vormonat: 58,5), während der Subindex der Preise einen konstanten Wert von 71,1 auswies.

Kontakt zum Autor: murat.sahin@dowjones.com

DJG/DJN/mus/sha

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September 01, 2026 10:03 ET (14:03 GMT)

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