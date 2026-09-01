Frankfurt (www.fondscheck.de) - Diese Anlagethemen erweitern das Angebot der Deutsche Börse AG: auf Shillers CAPE-Ratio basierende US-Sektorrotation und währungsgesicherte Schwellenländer-Anleihen in US-Dollar, so die Deutsche Börse AG.Der OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE US Market Neutral - UCITS ETF (ISIN LU3138596XXX/ WKN A41FRZ) verfolge einen wertorientierten, quantitativen Investmentansatz auf Basis des Shiller-CAPE-Ratios. Er investiere in unterbewertete US-Sektoren und passe die Gewichtung monatlich dynamisch an. Durch eine gezielte Rotation zwischen Sektoren sollten langfristig Überrenditen erzielt werden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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