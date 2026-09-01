Mainz (ots) -
Woche 37/26
So., 6.9.
Bitte geänderten Programmablauf ab 19.25 Uhr beachten:
19.25 Wahl in Sachsen-Anhalt
(Weiterer Ablauf ab 20.20 Uhr wie vorgesehen.
"Terra X: Weltstädte" entfällt.)
Di., 8.9.
20.15 9/11 - Die Geiseln des Terrors
Bitte Korrektur bei Rolle/Darsteller beachten:
Katrin Jelinek
Bitte streichen: Kathrin
(Bitte auch für die Wiederholung am Mi., 9.9. um 1.00 Uhr beachten.)
_____________________
Bitte geänderten Programmablauf ab 0.45 Uhr beachten:
0.45 Night Call - Überlebe die Nacht (VPS 1.14)
2.10 Queenstown Murders - Zum Sterben schön (VPS 2.45)
3.40 The Tourist - Duell im Outback (VPS 4.15)
4.35- hallo deutschland (VPS 5.10)
5.30
("WISO-Dokumentation: The Finest Fckup: Beauty und Millionen" entfällt.)
Mi., 9.9.
1.45 9/11 - Die Geiseln des Terrors
Bitte Korrektur bei Rolle/Darsteller beachten:
Katrin Jelinek
Bitte streichen: Kathrin
Fr., 11.9.
Bitte Programmänderung beachten:
2.05 Terra X (VPS 2.04/HD/UT)
Rückkehr zum Mond
Film von Laurent Lichtenstein
(vom 25.1.2026)
Deutschland 2026
(Die Wiederholung "Terra X: Weltstädte" entfällt.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6343904
Woche 37/26
So., 6.9.
Bitte geänderten Programmablauf ab 19.25 Uhr beachten:
19.25 Wahl in Sachsen-Anhalt
(Weiterer Ablauf ab 20.20 Uhr wie vorgesehen.
"Terra X: Weltstädte" entfällt.)
Di., 8.9.
20.15 9/11 - Die Geiseln des Terrors
Bitte Korrektur bei Rolle/Darsteller beachten:
Katrin Jelinek
Bitte streichen: Kathrin
(Bitte auch für die Wiederholung am Mi., 9.9. um 1.00 Uhr beachten.)
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Bitte geänderten Programmablauf ab 0.45 Uhr beachten:
0.45 Night Call - Überlebe die Nacht (VPS 1.14)
2.10 Queenstown Murders - Zum Sterben schön (VPS 2.45)
3.40 The Tourist - Duell im Outback (VPS 4.15)
4.35- hallo deutschland (VPS 5.10)
5.30
("WISO-Dokumentation: The Finest Fckup: Beauty und Millionen" entfällt.)
Mi., 9.9.
1.45 9/11 - Die Geiseln des Terrors
Bitte Korrektur bei Rolle/Darsteller beachten:
Katrin Jelinek
Bitte streichen: Kathrin
Fr., 11.9.
Bitte Programmänderung beachten:
2.05 Terra X (VPS 2.04/HD/UT)
Rückkehr zum Mond
Film von Laurent Lichtenstein
(vom 25.1.2026)
Deutschland 2026
(Die Wiederholung "Terra X: Weltstädte" entfällt.)
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ZDF-Planung
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Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6343904
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