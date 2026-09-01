Straubing (ots) -
Dass nun das russische Konsulat in Bonn geschlossen wird, ein als "Kulturinstitut" getarntes Spionagenest geschlossen wird und einige Menschen ausgewiesen werden, ist kaum mehr als Symbolpolitik und tut nicht weh. Der Geldhahn wäre effektiver, denn mittlerweile spürt auch die russische Bevölkerung, dass der sinnlose und verbrecherische Krieg gegen die Ukraine einen Preis hat. Immer noch liegen riesige Vermögen von Privatpersonen auf europäischen Konten oder in teuren Immobilien. Diese Leute profitieren von Wladimir Putin, weil der sie reich werden ließ, und dafür bezahlen sie mit ihrer Loyalität.
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Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/6343941
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