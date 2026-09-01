Nach der starken Rally im August ist bei Bitcoin erstmal etwas Ruhe eingekehrt. Der Kurs notiert aktuell bei rund 78.000 US$ und scheitert weiterhin am Bereich knapp oberhalb von 80.000 US$. Nach unten könnte dagegen die Zone um 75.000 US$ wichtig werden. Dort könnte laut Orderdaten wieder mehr Nachfrage in den Markt kommen. 80.000 US$ bleiben erstmal die große Hürde Bitcoin hat im August eine ziemlich starke Bewegung hingelegt. Vom Bereich um 63.000 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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