Nach dem Hoch bei knapp 7,90 € Anfang August hat die TUI-Aktie wieder deutlich nachgegeben. Mittlerweile steht der Kurs bei rund 6,90 € und ist damit direkt am Point of Control angekommen. Hält dieser Bereich nicht, wartet die nächste größere Unterstützung erst bei etwa 6,50 €. Operativ läuft es besser als der Kurs vermuten lässt Bei TUI treffen aktuell zwei ziemlich unterschiedliche Bilder aufeinander. An der Börse ist seit dem August-Hoch wieder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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